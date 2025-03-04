Оплата послуги за газ — за яких умов Нафтогаз повертає гроші

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Газопостачальна компанія "Нафтогаз" може повертати сплачені гроші за блакитне паливо споживачам. Таке може статися, коли клієнт випадково вніс неправильно суму чи переплутав реквізити.

Про це повідомляється у Telegram-каналі компанії.

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У компанії зазначають, що клієнти мають право вимагати повернення коштів тоді, коли було здійснено помилкову оплату за газ. На подібні випадки є спеціальна інструкція, як діяти, яку оприлюднили на своїх майданчиках для споживачів.

Нафтогаз зобов'язаний повернути помилково надіслані кошти споживачеві, якщо той буде слідувати затвердженому алгоритму дій.

"Кожен з нас стикався з ситуацією, коли випадково вніс неправильно суму чи переплутав реквізити. Інколи такі помилки трапляються навіть з найуважнішими. Якщо ви випадково помилилися в оплаті за газ — не хвилюйтеся. Це можна швидко виправити", — йдеться у повідомленні.

Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз

Що потрібно зробити для повернення коштів

Для того, щоб повернути сплачені гроші за блакитне паливо, необхідно написати заяву на ім'я компанії, де необхідно описати ситуацію, а також зазначити дату та підписати. Крім того, потрібно підготувати документи:

паспорт громадянина;

копію ідентифікаційного коду;

платіжні документи про оплату (квитанція/чек/ банківська виписка).

Також необхідно зазначити номер телефону, адресу е-пошти.

Документи та заяву потрібно надіслати:

на електронну пошту;

на адресу м. Кропивницький, індекс 25009, вул. Соборна, 1А, ТОВ "ГК "Нафтогаз Україна".

Нагадаємо, як зазначали раніше у Нафтогазі, для правильних підрахунків використаного газу потрібно систематично здійснювати перевірку лічильників. Якщо прилад не перевірити вчасно, передані дані можуть відхилити.

Також писали, що буде з комунальними послугами у березні поточного року. Відомо, що тарифи на електрику не змінюватимуть, а також вартість газу залишиться на рівні минулого року.