Оплата послуги за газ — за яких умов Нафтогаз повертає гроші

Нафтогаз повертає клієнтам гроші з оплати за газ — як і кому
Газопостачальна компанія "Нафтогаз" може повертати сплачені гроші за блакитне паливо споживачам. Таке може статися, коли клієнт випадково вніс неправильно суму чи переплутав реквізити.
Про це повідомляється у Telegram-каналі компанії.
Детальніше про повернення грошей з оплати за природний газ
У компанії зазначають, що клієнти мають право вимагати повернення коштів тоді, коли було здійснено помилкову оплату за газ. На подібні випадки є спеціальна інструкція, як діяти, яку оприлюднили на своїх майданчиках для споживачів.
Нафтогаз зобов'язаний повернути помилково надіслані кошти споживачеві, якщо той буде слідувати затвердженому алгоритму дій.
"Кожен з нас стикався з ситуацією, коли випадково вніс неправильно суму чи переплутав реквізити. Інколи такі помилки трапляються навіть з найуважнішими. Якщо ви випадково помилилися в оплаті за газ — не хвилюйтеся. Це можна швидко виправити", — йдеться у повідомленні.
Що потрібно зробити для повернення коштів
Для того, щоб повернути сплачені гроші за блакитне паливо, необхідно написати заяву на ім'я компанії, де необхідно описати ситуацію, а також зазначити дату та підписати. Крім того, потрібно підготувати документи:
- паспорт громадянина;
- копію ідентифікаційного коду;
- платіжні документи про оплату (квитанція/чек/ банківська виписка).
Також необхідно зазначити номер телефону, адресу е-пошти.
Документи та заяву потрібно надіслати:
- на електронну пошту;
- на адресу м. Кропивницький, індекс 25009, вул. Соборна, 1А, ТОВ "ГК "Нафтогаз Україна".
Нагадаємо, як зазначали раніше у Нафтогазі, для правильних підрахунків використаного газу потрібно систематично здійснювати перевірку лічильників. Якщо прилад не перевірити вчасно, передані дані можуть відхилити.
Також писали, що буде з комунальними послугами у березні поточного року. Відомо, що тарифи на електрику не змінюватимуть, а також вартість газу залишиться на рівні минулого року.
Читайте Новини.LIVE!