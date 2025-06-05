Борги у платіжках — у Нафтогазі уточнили, як правильно читати дані у квитанціях

Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Українські споживачі природного газу можуть самостійно контролювати нарахування, заборгованість та переплату за рахунками. У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли, як правильно читати дані у платіжках.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію

ГК "Нафтогаз України".

Реклама

Читайте також:

Появи боргів у платіжках та інші негативні моменти

Як зазначають у Нафтогазі, є три ключові фактори, від яких залежить загроза появи боргу. Проблеми можливі у разі:

зазначення неправильних реквізитів;

нерегулярного внесення даних;

пропущення оплати за газ до 25 числа.

Також іноді виникають ситуації, коли споживач здійснив помилкову оплату за "блакитне паливо". Для цього Нафтогаз передбачив спеціальну процедуру повернення коштів.

Ці та інші негативні моменти можна відстежити, якщо орієнтуватися у найважливіших даних у комунальній платіжці.

Як орієнтуватися у показниках у квитанції

У Нафтогазі існують свої поняття та термінологія, що дозволить не схибити та чітко прослідкувати за правильністю даних. А саме:

Особовий рахунок — є унікальним ідентифікатором як споживача у системі газопостачальної компанії України.

EIC код — є персональним газовим номером, що є основним для ідентифікації рахунку як у ГК "Нафтогаз", так і в оператора ГРМ.

"Спожито" — цей показник зазначає обсяг газу, використаний за місяць.

"Тариф" — показує актуальну ціну за один кубометр газу згідно з тарифним планом.

"Нараховано" — сума за використаний природний газ.

"Борг" — несплачена сума за попередні періоди.

"Сплачено" — вказує на загальну суму коштів, що були сплачені у певному місяці.

"До сплати" — кінцева сума, яку необхідно оплатити, враховуючи нарахування, борги чи переплату.

Дані у платіжці. Джерело: Нафтогаз

У кожній платіжці містяться реквізити газопостачальної компанії, завдяки чому можна оплатити рахунок за спожитий газ у банку.

QR код — зробить оплату оперативною та без зайвого клопоту.

"Кожен з цих елементів у платіжці грає важливу роль у забезпеченні прозорості та розуміння вашого рахунку за газ, дозволяючи краще контролювати витрати і оптимізувати своє майбутнє споживання", — додали у компанії.

Раніше ми розповідали, що в Україні пропонують змінити тарифи на воду та водопостачання. Такі рекомендації у проєкті постанови з'явилися на сайті профспілок.

Також повідомляли, що газопостачальні компанії оприлюднили тарифи на природний газ у червні 2025 року. Зокрема, у Нафтогазі вартість становить 7,96 грн за куб. м.