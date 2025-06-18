Тариф на газ с 1 сентября — какой будет стоимость 1 кубометра

Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Большинство потребителей природного газа с 1 сентября 2025 года будут платить за ресурс по зафиксированному тарифу, утвержденному газоснабжающей компанией "Нафтогаз Украины". Речь идет о 12,5 млн украинских домохозяйств.

Это предусматривает решение ГК "Нафтогаз Украины" относительно годовых тарифов.

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В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" решили оставить на прежнем уровне основной тарифный годовой план "Фиксированный" еще на один год, до конца апреля 2026 года. Учитывая это, в сентябре частным клиентам компании в дальнейшем будут продавать газ по цене 7,96 грн/кубометр.

"ГК "Нафтогаз Украины" продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене — 7,96 грн за кубометр. Такая цена будет актуальной еще год", — говорится в сообщении.

Соответствующее решение приняли с учетом действия моратория на замораживание тарифов на главные коммунальные услуги. Речь идет о запрете, введенном отдельным законом летом 2022 года.

Годовое предложение пролонгировали в четвертый раз с начала полномасштабной войны. ГК "Нафтогаз Украины" обслуживает 98% потребителей.

В то же время, годовые тарифы у остальных поставщиков будут колебаться от 7,79 до 9,99 грн за 1 куб. м.

Какими будут суммы в платежках и кто заплатит меньше

При условии потребления 9,9 куб. м. газа в рамках соцнормы на трех человек (только плита) общая стоимость составит 78,8 грн. Также дополнительно необходимо заплатить за доставку газа, которая отличается в регионах.

Некоторые смогут заплатить за газ от "Нафтогаза" меньше, воспользовавшись правом на скидку. Сэкономить можно на счетах за голубое топливо, если вовремя оплатить за ресурс — до 15-го числа. Такой бонус предоставят в случае оплаты счета с помощью онлайн-сервисов компании. А именно:

в личном кабинете my.gas.ua;

в чат-ботах GASUA в Viber или Telegram;

на сайте без дополнительной регистрации.

Скидку применят автоматически со следующего расчетного месяца.

Ранее мы писали, что с 1 сентября 2025 года для украинцев на электроэнергию будет действовать фиксированный тариф, утвержденный правительством. Однако некоторые смогут платить существенно меньше.

Также рассказывали, что в Нафтогазе дали объяснение, почему может возникать задолженность в платежках за газ. Дополнительные суммы могут появляться в случае неправильных действий со стороны самих клиентов.