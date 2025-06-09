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Головна Фінанси Тариф на електрику — яка буде ціна за 1 кВт-год з вересня

Тариф на електрику — яка буде ціна за 1 кВт-год з вересня

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Дата публікації: 9 червня 2025 08:50
Комунальні послуги з 1 вересня в Україні — скільки коштуватиме електроенергія
Комунальні квитанції та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські споживачі з 1 вересня 2025 року платитимуть за електроенергію за зафіксованим тарифом, затвердженим Кабінетом Міністрів. Йдеться про дію нової постанови "Про внесення змін до постанови КМУ від 5 червня 2019 р. №483". 

Це передбачає постанова №480 від 29 квітня 2025 року.

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Скільки коштуватиме 1 кВт-год з вересня 

Уряд цього року не став переглядати вартість електричної енергії для громадян, як було у попередні два роки, коли щороку ресурс дорожчав майже на 70%.

Згідно з документом, для населення закріплені поточні розцінки на електроенергію щонайменше до 31 жовтня 2025 року. Таким чином, упродовж всього літа українці будуть платити за світло по 4,32 грн за 1 кВт-год. Такий же тариф діятиме і в вересні та в жовтні поточного року.

"У пункті 2 постанови цифри та слова "30 квітня 2025 року" замінити цифрами та словами "31 жовтня 2025 року", — наголошується у додатку до постанови №480.

ціни на електрику
Скриншот постанови. Джерело: Кабмін

Родини, які мешкають у будинках із газовими плитами й централізованим постачанням гарячої води, рівень споживання яких не перевищує 190 кВт-год за місяць (соцнорма у 70 кВт-год на одного члена домогосподарства + додатково 30 кВт-год на кожну особу), заплатять за електрику близько 820 грн.

Як платити менше за електроенергію

Громадяни можуть заощаджувати на оплаті за електроенергію, перейшовши на пільговий тариф "день-ніч". Подати заявку на облаштування двозонного лічильника споживачі можуть через місцевого оператора системи розподілу електроенергії. 

Тарифи для двозонних лічильників діють такі:

  • з 07:00 до 23:00 години — 4,32 грн за кВт-год;
  • з 23:00 до 07:00 години — 2,16 грнза кВт-год.

Раніше ми розповідали, скільки заплатять українці за газ у червні 2025 року. Нафтогаз затвердив ціну у 7,96 грн за кубометр на тривалий термін. 

Також ми писали, що іноді оплата за розподіл природного газу не зараховується через допущені помилки під час розрахунку. Громадянам радять у такому випадку звертатися до "Газмережі" із заявою та копією квитанції про оплату. 

тарифи комунальні послуги ЖКГ електроенергія ціни
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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