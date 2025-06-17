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Головна Фінанси Поява боргів у платіжках — Нафтогаз дав пояснення

Поява боргів у платіжках — Нафтогаз дав пояснення

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Дата публікації: 17 червня 2025 08:50
Заборгованість у платіжках за газ — Нафтогаз назвав причини
Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Чому з'являється заборгованість у платіжках за газ Як здійснювати оплату через сервіси для уникнення боргів

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" дали пояснення, чому в деяких клієнтів може з'являтися заборгованість у комунальних платіжках. Борги можуть виникати у разі неправильних дій з боку самих споживачів. 

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на матеріали Нафтогазу.

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Чому з'являється заборгованість у платіжках за газ

За інформацією газопостачальної компанії, іноді споживачі звертаються зі скаргами щодо некоректних цифр та накопиченої заборгованості. Це може статися через незнання та недотримання певних правил.

Зокрема, відсутність накопичення боргу залежить не тільки від правильності внесених даних за використане блакитне паливо, а й від інших поширених помилок.

Для того, щоб убезпечити себе від нарахування боргу, важливо дотримуватися трьох основних правил. Некоректні нарахування загрожують у разі:

  • 1. Якщо людина внесла неправильні реквізити.

Через помилки у платіжних документах, зокрема, якщо пропущено індивідуальний особовий номер, кошти не зараховуються на баланс, що призводить до штучної заборгованості. Таку ситуацію можна врегулювати, однак на це піде додатковий час.

  • 2. Якщо відбувається нерегулярна передача даних.

Через нестабільну періодичність передачі показників лічильника загрожують проблеми з коректністю даних. Надання даних з 28 по 5 число кожного місяця допоможе уникнути нарахування суми до оплати на основі середнього споживання.

  • 3. Якщо оплата за ресурс нестабільна.

У разі, якщо споживач пропустив з тих чи інших причин оплату за природний газ до 25 числа поточного місяця, то закономірно, що наступного місяця варто чекати на суму боргу у рахунку.

Нафтогаз
Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз

Як здійснювати оплату через сервіси для уникнення боргів

Пам'ятаючи вищеперелічені правила, громадяни можуть легко виконати обов'язок зі сплати за спожите паливо через спеціальні сервіси. А саме:

  • через особистий кабінет my.gas.ua;
  • в чат-ботах GASUA у Viber чи Telegram;
  • через сайт без додаткової реєстрації.

У компанії наголосили, що своєчасна оплата рахунків є не лише запорукою безперебійного постачання газу, а й фінансовим комфортом, що дозволить зберегти власний бюджет.

Раніше ми писали, що клієнти Нафтогазу мають труднощі із передачею показників лічильника у разі заміни старого. У компанії дали поради, як діяти за таких обставин.   

Також у Нафтогазі розповіли, як правильно читати дані у платіжках. Завдяки цьому споживачі газу зможуть самостійно контролювати нарахування, борги та переплату за рахунками.  

комунальні послуги Нафтогаз ЖКГ газопостачання борги газ
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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