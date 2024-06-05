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Украинцам озвучили размер пенсии с зарплатой в 15 тыс. гривен

5 июня 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии в Украине — каких выплат следует ожидать с зарплатой 15 тысяч
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В 2024 году средняя пенсия украинцев составляет 5,7 тысячи гривен. Известно, на какую выплату можно рассчитывать при получении заработной платы в 15 тыс. гривен.

Такие подсчеты привело издание "Обозреватель".

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Какие суммы пенсий следует ожидать украинцам

В этом году украинцам, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа. Требование по стажу ежегодно будет усиливаться на 12 месяцев, пока не достигнет уровня 35 лет в 2028 году. В то же время, зарплаты у украинцев не слишком высокие, даже при условии немалого трудового запаса. В частности, эксперты посчитали, на какую пенсию можно рассчитывать, если получать зарплату 15 тыс. гривен.

При расчете пенсии среднюю заработную плату граждан сравнивают со средней зарплатой по данным Пенсионного фонда, то есть той, с которой уплачены взносы. Учитывают среднюю заработную плату за три года — это 13,55 тыс. грн. В случае если зарплата составит 15 тыс. грн, то будет увеличиваться пропорционально средней, а коэффициент будет равен 0,89.

Таким образом, гражданам с таким официальным доходом и достаточным страховым стажем выплатят пенсию в размере 4,22 тыс. грн.

Самые низкие на самые высокие пенсии в 2024 году

С начала 2024 года средняя пенсия в Украине повысилась на 400 грн, с 5,3 до 5,7 тыс. грн. Однако соответствующая сумма мало о чем говорит. Поскольку наблюдается существенное различие между минимальным и максимальным размером выплат граждан. Как известно, в этом году "минималка" составляет 2,36 тыс. грн, а наибольшая выплата равна десяти минимальным - 23,61 тыс. грн.

Самые маленькие пенсии выплачивают украинцам, проживающим в Тернопольской области, только 4,39 тыс. грн, а самые высокие в Киеве — 7,84 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, пенсия для государственных служащих рассчитывается по особой системе. В связи с этим их выплаты больше обычных пенсий.

Также сообщалось, что гражданам, которым не хватает страхового стажа для получения будущей пенсии, его можно купить. В 2024 году это можно делать в онлайн-режиме, а размер минимального взноса изменился.

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