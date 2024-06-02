Які виплати держава гарантує пенсіонерам — деталі від Мінсоцполітики

Літній чоловік. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українцям варто готуватися до того, щоб працювати, доки це буде можливо фізично, та відкладати на старість. Держава гарантує виплати для людей похилого віку із солідарної пенсійної системи, але ці суми будуть невеликими.

Про це сказала перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в ефірі "Еспресо".

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Як українцям фінансово забезпечити себе у майбутньому

Вона пояснила, що в європейських країнах солідарні пенсії зазвичай є мінімальним гарантованим рівнем виплат. Для отримання високої пенсії людина повинна накопичувати кошти.

Марчак привела приклад Сполучених Штатів, де солідарні пенсії як такі не існують, і громадяни самостійно накопичують кошти для гідної старості.

"В Україні ми маємо побудувати три елементи пенсійної системи: солідарні пенсії вже є… Крім того, нам треба починати роботу над запровадженням загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи, бо демографічна ситуація у нас вже зараз дуже критична", — сказала вона.

На думку Марчак, ситуація в Україні, ймовірно, буде погіршуватися. Вона радить українцям починати відкладати додаткові кошти на власний "пенсійний рахунок" та готуватися працювати, доки це буде можливо.

За словами посадовиці, Україна має бути "країною активного довголіття", що означає, що громадяни повинні бути спроможні працювати так довго, як зможуть, та виходити на пенсію лише тоді, коли фізично стануть не здатними самостійно забезпечувати себе.

Що таке солідарна пенсія

Пенсійна система України, яка діє зараз, ґрунтується на принципі солідарності поколінь. Це означає, що активно працюючі громадяни фінансують пенсії тим, хто вже завершив свою трудову діяльність. Іншими словами, внески, які надходять до Пенсійного фонду України, спрямовуються на виплату пенсій.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українським громадянам, яким не вистачає страхового стажу для отримання майбутньої пенсії, можна його купити. У 2024 році це можна робити в онлайн-режимі, а розмір мінімального внеску змінився.

Ми також писали, що в Україні з 1 червня частині пенсіонерів підвищать виплати, а загалом цього року розмір середньої пенсії підвищили на 400 гривень. Проте в однієї категорії сума зросла у середньому на 4 тис. гривень.