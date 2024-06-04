Пенсії в Україні — які переваги мають колишні держслужбовці

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

Пенсія для державних службовців розраховується за особливою системою. У зв'язку з цим їхні виплати більші за звичайні пенсії.

Про це повідомляє видання 24tv.ua.

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Особливості розрахунку пенсії держслужбовців

Як зазначається, пенсію для держслужбовців розраховують як частку визначеного розміру від колишньої заробітної плати. Раніше йшлося про 90% від суми зарплати, а у 2024 році — 60%.

Водночас, пенсії решти громадян визначають за іншою системою розрахунку. Згідно з нею, враховується не тільки заробітна плата, а й отриманий страховий стаж.

За словами експерта з питань пенсійного забезпечення Сергія Коробкіна, прості пенсії за віком призначають залежно від того, яка є кількість стажу.

"Наприклад, звичайні пенсії за віком призначаються так — скільки у людини стажу, такий відсоток зарплати. Тобто, якщо у вас 30 років загального стажу, то пенсія становитиме 30% від вашої зарплати", — уточнив він.

З огляду на це, щоб пенсія простих громадян наблизилась за розміром до виплати держслужбовця, тобто 60% від суми зарплатні, доведеться працювати удвічі більше — щонайменше 60 років. Однак, окрім стажу, людина повинна мати ще й велику заробітну платню.

Осучаснення пенсій у 2024 році

Навесні цього року громадянам, зокрема й держслужбовцям, осучаснили пенсійні виплати. В рамках індексації виплати громадян зросли максимально на майже 1,5 тис. гривень, мінімально — на 100 гривень.

За обсягом виплати у пенсіонерів зараз в Україні такі:

26,84% одержують пенсію менше 3 тис. гривень;

17,27% — від 3 тис. до 4 тис. гривень;

18,61% — від 4 тис. до 5 тис. гривень;

25,22% — від 5 тис. до 10 тис. гривень;

12,06% — від 10 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям варто готуватися до того, щоб працювати, доки це буде можливо фізично, та відкладати на старість. Держава гарантує виплати для людей похилого віку із солідарної пенсійної системи, але ці суми будуть невеликими.

Ми також писали, що громадянам, яким не вистачає страхового стажу для отримання майбутньої пенсії, можна його купити. У 2024 році це можна робити в онлайн-режимі, а розмір мінімального внеску змінився.