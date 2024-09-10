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Украинцам обещают денежную помощь на аренду жилья — кто имеет право

10 сентября 2024 11:15
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь от ООН на аренду жилья — где и кому доступны выплаты
Ключи от квартиры. Фото: ukrainianingermany.de
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы в одном из регионов могут получить денежную помощь от УВКБ ООН на аренду жилья. Деньги будут предоставляться в течение шести месяцев.

Об этом сообщает unhcr.org в Telegram.

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Где и кому доступны выплаты на аренду жилья

Как отмечается, подавать заявки могут люди, проживающие в городе Днепр и области. Финансовую помощь будет предоставлять УВКБ ООН в Днепропетровской области в течение полугода.

"Успейте подать заявку на получение денежной помощи на аренду жилья в 2024 году. Поддержка предусматривает возмещение стоимости аренды в течение шести месяцев", — говорится в сообщении.

Получить помощь смогут:

  • ВПЛ, проживающие в местах временного проживания, способных оплачивать аренду жилья по истечении срока действия этой программы денежной помощи;
  • переселенцы, проживающие во временном жилье под угрозой выселения, особенно проживающие в школах и детсадах, в связи с возвращением этих заведений к учебе;
  • ВПЛ, проживающие в арендованном жилье, однако находятся под угрозой выселения и не имеют другой альтернативы, кроме как переселиться в приют;
  • новые переселенцы (до первого года в момент регистрации в проекте), не желающие проживать в приюте.

Как получить денежную помощь

Подавать заявки могут граждане, проживающие в городе Днепр и области, заполнив анкету.

"Обратите внимание, заполнение этой гугл-формы является обязательным этапом подачи заявки. Заполнение анкеты не является гарантией участия", — пишут организаторы.

В случае, если человек будет подходить по условиям, с ним свяжутся.

С деталями условий программы можно ознакомиться по ссылке.

Также доступна информационная поддержка по телефону: 0 800 750 104.

Что еще стоит знать

Напомним, гражданам доступна новая многоцелевая денежная помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Регистрация на выплаты продлится до 18 сентября включительно.

Также мы писали, что в сентябре 2024 украинцы в одном из регионов могут получить новые выплаты от Благотворительного фонда "Каритас". Финансовую помощь оказывают на аренду жилья.

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