Гроші від Карітас — виплати стартували в одному з регіонів

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У вересні 2024 року українці в одному з регіонів можуть отримати нові виплати від Благодійного фонду "Карітас". Фінансову допомогу надають на оренду житла.

Про це повідомляють організатори у Telegram-каналі.

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Як зазначається, виплати будуть доступні у Полтавській, Миргородській, Коломацькій, Кременчуцькій та Кобеляцькій територіальних громадах. Гроші надасть фонд "Карітас Полтава" в рамках проєкту "Багатосекторна допомога людям, що постраждали від війни".

Кошти надають на оренду житла терміном на шість місяців. Їх можуть отримати тільки внутрішньо переміщені особи, які отримали відповідний статус менш ніж 30 днів тому.

Зокрема, треба належати бодай одній категорії уразливості:

особи з інвалідністю;

особи з важким захворюванням;

самотні громадяни старшого віку (60+), домогосподарство, що складається з одного/двох людей похилого віку, які не мають підтримки рідних;

самотні матері чи батьки, опікуни неповнолітніх дітей;

багатодітні родини, де є троє або більше неповнолітніх дітей;

сім'ї, де є вагітні жінки/матері з дітьми віком до трьох років.

Важливо, щоб дохід родини на одну особу не перевищував 6,318 тис. гривень на місяць, а домогосподарство не отримувало грошову допомогу від інших міжнародних організацій.

Як подати заявки на допомогу

Щоб подати заявку на отримання грошової допомоги, необхідно звертатись у робочі дні за номером телефону: 050 346 46 93.

Для того, щоб зареєструватися, потрібно подати пакет документів. Виплати призначать на основі подання:

паспорта;

ідентифікаційного коду;

довідки переселенця;

довідки, що підтверджує категорію вразливості;

довідки ОК-5 або ОК-7;

рахунку IBAN.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в одному з регіонів відбудеться реєстрація на грошову допомогу від УВКБ ООН. Йдеться про надання виплат до 4 тис. гривень на місяць для жителів та переселенців у Полтаві та області.

Також ми писали, що у вересні 2024 року вразливі категорії громадян зможуть зареєструватися на грошову допомогу від УВКБ ООН. За програмою, максимально одна людина зможе отримати 10,8 тис. гривень.