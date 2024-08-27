Грошова допомога від ЄС до 5 тис. євро — хто може отримати

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українцям у вересні 2024 року буде доступна фінансова допомога від ініціатива ЄС, яка допомагає підприємцям у п'яти країнах Східного партнерства EU4Business. В рамках програми підтримки можна отримати грант до 5 тис. євро.

Про це повідомляється на порталі Фонду розвитку підприємництва.

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Детальніше про допомогу у 5 тис. євро від EU4Business

Як зазначається, кошти від EU4Business можуть отримати українські мікропідприємці з найбільш постраждалих від війни регіонів.

Очікується, що відбиратимуть учасників на отримання грантів у рамках конкурсу. Для участі у ньому мікропідприємці мають подати заяви на порталі Фонду розвитку підприємництва.

За правилами, гроші мікрогранту можна спрямувати на купівлю:

обладнання;

переміщення майна підприємства;

закупівлю сировини/матеріалів;

виплату заробітної плати;

орендну плату;

інші господарські витрати.

Вимоги до учасників конкурсу

Серед головних критеріїв на отримання гранту від EU4Business:

чисельність працівників не повинна перевищувати дев'ять осіб;

обсяг річного доходу — не вищий за 2 млн євро;

діяльність здійснюється за визначеними видами економічної діяльності;

фірма працює з 01.02.2021 або раніше;

подано одну заявку від групи пов’язаних контрагентів, учасники якої фізособи-підприємці;

немає податкових боргів;

не надавали раніше міжнародні гранти з 01.02.2022 року;

учасник не входить до групи пов’язаних контрагентів, учасники якої юрособи.

Переможців конкурсу визначать автоматично на рейтинговій основі. Пріоритет нададуть за рівнем того, наскільки бізнес постраждав від війни.

Учасників визначать у межах конкурсу, що триватиме з 2 по 30 вересня 2024 року, для відбору 100 підприємців, котрі зареєстровані та здійснюють діяльність в найбільш постраждалих від війни областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській (окрім Києва), Луганській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Харківській, Одеській, Херсонській.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські родини, які раніше не отримували грошову допомогу від міжнародних організацій, мають право на виплати від УВКБ ООН. В одному з регіонів стартувала реєстрація на нову фінансову допомогу.

Також ми писали, що деяким українцям стала доступна грошова допомога від благодійної організації ADRA. В її рамках вразливі категорії громадян можуть отримати 1,5 тис. гривень.