Грошова допомога — деяким українцям виплатять 1,5 тис. гривень

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деяким українцям стала доступна грошова допомога від благодійної організації ADRA. В її рамках вразливі категорії громадян можуть отримати 1,5 тис. гривень.

Про це повідомляється в оголошені ADRA у соцмережі Facebook.

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Як зазначається, гроші від Благодійної організації ADRA виплатять за фінансування Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН World Food Programme.

На кошти можуть претендувати вразливі категорії громадян, котрі проживають в Балаклійській громаді Харківської області.

Розмір допомоги та як отримати

Сума грошової підтримки становить 1,5 тис. грн на одну особу на місяць. Як повідомляють у фонді, раніше громадянам надавали гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів від ВПП ООН, однак тепер надають тільки кошти.

Вже близько 6 тис. жителів Балаклійської громади перевели з благодійної допомоги на фінансову.

Щоб отримати фінансову допомогу, потрібно зареєструватись у волонтерів ADRA Ukraine, які займаються перереєстрацію громадян.

"У м. Балаклія Харківської області волонтери ADRA Ukraine проводять перереєстрацію громадян вразливих категорій, які раніше отримували продуктові набори, а тепер матимуть грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми World Food Programme", — зазначають благодійники.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям буде доступна разова грошова допомога за програмою УВКБ ООН. В її рамках можна отримати 21 тис. гривень, однак використати кошти дозволяється суворо на конкретні цілі.

Також ми писали, деякі громадяни можуть отримати нову грошову допомогу від Благодійного фонду "Благополуччя дітей". В її рамках максимальний розмір виплат на одну особу становитиме 9,6 тис. гривень.