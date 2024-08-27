Денежная помощь от ЕС до 5 тыс. евро — кто может получить

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцам в сентябре 2024 года будет доступна финансовая помощь от инициативы ЕС, которая помогает предпринимателям в пяти странах Восточного партнерства EU4Business. В рамках программы поддержки можно получить грант до 5 тысяч евро.

Об этом сообщается на портале Фонда развития предпринимательства.

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Как отмечается, средства от EU4Business могут получить украинские микропредприниматели из наиболее пострадавших от войны регионов.

Ожидается, что будут отбирать участников на получение грантов в рамках конкурса. Для участия в нем микропредприниматели должны подать заявления на портале Фонда развития предпринимательства.

По правилам, деньги микрогранта можно направить на покупку:

оборудования;

перемещения имущества компании;

закупку сырья/материалов;

выплату заработной платы;

арендную плату;

прочие хозяйственные расходы.

Требования к участникам конкурса

Среди главных критериев получения гранта от EU4Business:

численность работников не должна превышать девять человек;

объем годового дохода — не выше 2 млн евро;

деятельность осуществляется по определенным видам экономической деятельности;

фирма работает с 01.02.2021 или раньше;

подана одна заявка от группы связанных контрагентов, участники которой физлица-предприниматели;

нет налоговых долгов;

им не предоставляли ранее международные гранты с 01.02.2022 года;

участник не входит в группу связанных контрагентов, участники которой юрлица.

Победителей конкурса определят автоматически на рейтинговой основе. Приоритет будет предоставлен по уровню того, насколько бизнес пострадал от войны.

Участников определят в рамках конкурса, который пройдет с 2 по 30 сентября 2024 года, для отбора 100 предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших от войны областях: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской (кроме Киева), Луганской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Одесской, Херсонской.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские семьи, ранее не получавшие денежную помощь от международных организаций, имеют право на выплаты от УВКБ ООН. В одном из регионов стартовала регистрация новой финансовой помощи.

Также мы писали, что некоторым украинцам стала доступна денежная помощь благотворительной организации ADRA. В ее рамках уязвимые категории граждан могут получить 1,5 тыс. гривен.