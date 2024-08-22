Грошова допомога у серпні — частина українських сімей мають право на міжнародні виплати

Родина з дітьми. Фото: kadrovik.isu

Українські родини, які раніше не отримували грошову допомогу від міжнародних організацій, мають право на виплати від УВКБ ООН. В одному з регіонів стартувала реєстрація на нову фінансову допомогу.

Про це повідомляє УВКБ ООН у Telegram-каналі.

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Як зазначається, виплати доступні для жителів та переселенців Житомирської області. Претендувати на допомогу зможуть:

внутрішньо переміщені особи, які прибули в регіон потягом останніх шести місяців;

громадяни, які повернулись на свої колишні місця проживання після виїзду в інші області/країни через воєнні дії від 24.02.2022 року.

Кошти нададуть, якщо:

в родині є лише один з батьків (батько/мати) з одним/кількома неповнолітніми дітьми/з особами похилого віку (більш ніж 55 років);

на чолі сім'ї — одна самотня/кілька самотніх громадян літнього віку (вище 55 років) чи особа похилого віку з однією дитиною/неповнолітніми дітьми;

родині має одну/кілька осіб з особливими потребами (інвалідність/хронічні хвороби);

дохід менший за 5,4 тис. грн на одного члена сім'ї.

Сума допомоги та як зареєструватися

В рамках дії міжнародної програми розмір допомоги становить 3,6 тис. грн на одну особу. Термін надання виплат — три місяці. Загалом сума, яку нададуть кожному члену родини, становитиме 10,8 тис. гривень.

Громадяни можуть звернутися на:

Гарячу лінію УВКБ ООН: 0 800 307 711 (Пн-Пт 09:00–18:00);

Електронну пошту: unhcrukraine@donbassos.org.

Детальніше про умови й критерії програми читайте за наступним посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деяким українцям стала доступна грошова допомога від благодійної організації ADRA. В її рамках вразливі категорії громадян можуть отримати 1,5 тис. гривень.

Також ми писали, що благодійний фонд Карітас надає фінансову допомогу на компенсацію вартості житлово-комунальних послуг. Кошти нададуть у рамках проєкту Гуманітарна допомога для громадян, які постраждали від війни в Україні.