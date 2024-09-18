Пенсии в Украине — какие будут выплаты, если зарплата 8 тыс. грн

Украинские гривны. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине размер пенсионных выплат зависит от объема страхового стажа, размера уплаченных соцвзносов и средней заработной платы за последние три года перед выходом на заслуженный отдых. Известно, какая будет пенсия при получении минимальной зарплаты.

Об этом сообщает 24 канал.

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Пенсия при минимальной зарплате

В Украине в 2024 году насчитывается чуть более 10 млн пенсионеров, из которых около 3 млн получают пенсию в 3 тыс. грн. Это говорит о том, что фактически каждый четвертый гражданин пенсионного возраста в стране получает такие пенсионные выплаты.

Как отмечается, в Украине сумма пенсионной выплаты для лиц с минимальной зарплатой и полным стажем определяется как минимум 40% от минимальной зарплаты.

Учитывая то, что минимальная зарплата в Украине выросла в 2024 году до 8 тыс. грн, то минимальный размер пенсии должен составить 3,2 тыс. грн. Однако Кабинет Министров утвердил минимальный размер пенсии на уровне 3,37 тыс. грн.

Таким образом, граждане старше 65 лет, однако не имеющие достаточного объема стажа, смогут рассчитывать на минимальную пенсионную выплату в размере 2,72 тыс. грн.

Минимальные размеры пенсионных выплат

С 1 марта 2024 года в Украине действуют новые минимальные размеры пенсионных выплат, установленные для разных возрастных и страховых категорий пенсионеров:

2,98 тыс. грн — предусмотрены для пенсионеров, не достигшие 70 лет при наличии полного стажа 30/35 лет и для лиц с инвалидностью первой группы, независимо от возраста и стажа;

3,24 тыс. грн — назначают пенсионерам в возрасте 70 — 80 лет, у которых есть полный стаж в 30/35 лет;

3,37 тыс. грн — предоставляют пенсионерам старше 80 лет со стажем 20/25 лет.

Что еще стоит знать

Напомним, пожилые граждане получат доплаты максимально 889 грн к пенсии в 2024 году. Дополнительная денежная помощь предоставляется в рамках программы от Всемирной продовольственной программы ООН.

Также писали, что в Украине размер пенсионных выплат зависит от страхового стажа и заработной платы, которую люди получали за время своей трудовой деятельности. Известно, на какую пенсию на заслуженном отдыхе можно рассчитывать, имея 15 тысяч гривен зарплаты.