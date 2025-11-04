Нестача стажу для пенсії — хто з працюючих українців має робити доплати

Люди похилого віку з паперами. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) нагадали працюючим громадянам про необхідність здійснення контролю за повнотою сплачених страхових внесків із заробітної плати, що дадуть право на набуття страхового стажу. Там наголосили, що в разі появи проблем можна скористатись альтернативним способом набуття стажу.

Про це розповіли у головному управлінні ПФУ Вінниччини.

Доплата до мінімального внеску для стажу

Як пояснили у Пенсійному фонді, страховий стаж є основою для оформлення пенсії. Від нього залежить як саме право на пенсію, так і її загальний розмір. У 2025 році вимоги до стажу зросли до такого рівня:

вихід у 60 років — потрібно мати від 32 років стажу;

вихід у 63 роки — мінімально 22 роки стажу;

вихід у 65 років — щонайменше 15 років стажу.

У ПФУ пояснюють, що в громадян на різних підприємствах та закладах трапляються ситуації, коли доводиться працювати неповний місяць чи на меншу заробітну плату, ніж мінімальний рівень. За таких обставин місяць може не зарахуватись повністю до стажу.

У такому випадку в українців є можливість здійснити доплату до мінімального страхового внеску, що дозволить зарахувати до стажу неповний місяць роботи як повний.

Це передбачено ст. 24 закону №1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (зі змінами, внесеними законом №2040-IX).

Хто може скористатися та як здійснити доплату

У фонді зауважили, що скористатися альтернативним способом набуття стажу у вигляді доплати до страхового внеску із зарплати можуть застраховані особи, якщо:

працюють неповний робочий час;

прийняті/звільнені посеред місяця;

мають зарплату, що не перевищує мінімальну.

Для того щоб здійснити доплату до внеску, необхідно дотримуватись певних правил. А саме:

Звернутися до Пенсійного фонду за місцем проживання із заявою. Дочекатися формування фахівцем фонду повідомлення-розрахунку суми доплати. Здійснити оплату протягом десяти календарних днів. Інформація про доплату має бути подана до Пенсійного фонду за встановленою формою.

У ПФУ навели приклад: За умови, що в 2010 році за місяць роботи було сплачено внесок менший за мінімальний, а на момент звернення у 2025 році мінімальний страховий внесок становить 1760 грн, то необхідно доплатити різницю до суми для повноцінного зарахування місяця.

"Пам’ятайте: навіть кілька неповних місяців можуть вплинути на право виходу на пенсію або її розмір. Скористайтесь можливістю доплати до мінімального страхового внеску, щоб кожен день вашої праці був зарахований!", — додали у фонді.

