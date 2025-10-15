Індексація пенсій в Україні — кого не торкнеться осучаснення виплат у 2026 році

Жінка та чоловік похилого віку. Фото: Freepik

У 2026 році в Україні очікується осучаснення пенсійних виплат більшості громадян, спрямоване на часткове покриття інфляції. Проте щорічна індексація пенсій торкнеться не всіх.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.

Що відомо про осучаснення пенсійних виплат у 2026 році

Згідно з інформацією уряду, з нового року мінімальна пенсія має зрости з нинішніх 2361 до 2595 гривень у разі ухвалення проєкту закону про Держбюджет. Уряд заклав на пенсійне забезпечення 1 трлн 27 млрд грн, що на 123,4 млрд грн більше проти цього року.

Також передбачається осучаснення пенсійних виплат 1 березня 2026 року. Такий механізм підвищення розміру пенсій покликаний частково відшкодувати подорожчання споживчих товарів та послуг.

Щодо відсотку запланованої індексації, то точне значення рівня підвищення стане відоме традиційно у лютому наступного року. Зокрема, у 2025 році індексація відбулася з коефіцієнтом 1,115, що підвищило виплати на 9,5%.

При цьому переглядають розмір тільки базової частини пенсії, без врахування надбавок та доплат. Індексацію проводять з минулого року шляхом перерахунку раніше призначених пенсій. Враховують збільшений показник середньої зарплати в Україні, з якої сплачені страхові внески, та який враховують для обчислення пенсії.

Цьогоріч, якщо з урахуванням надбавок та індексації розмір підвищення під час перерахунку не досягав 100 грн, то пенсіонеру встановлювали доплати до пенсії в сумі, що не вистачає до вказаного розміру. Максимальний розмір підвищення становив 1,5 тис. грн.

Кому з українців не проіндексують пенсії

Водночас, у березні 2026 року пенсії проіндексують не всім українським громадянам. По-перше, індексація покликана осучаснити пенсії, призначені у попередні роки, тому ті громадяни, які вийшли на заслужений відпочинок упродовж останніх трьох років, не матимуть права на перегляд виплат.

По-друге, підвищення в рамках індексації не торкнеться ще кількох категорій громадян. Його не отримають ті, хто має найвищі виплати за спеціальними законами (зокрема, судді, прокурори, державні службовці).

