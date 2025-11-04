Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Украинцам назвали новый способ получения стажа — объяснение ПФУ

Украинцам назвали новый способ получения стажа — объяснение ПФУ

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 12:02
обновлено: 12:18
Недостаток стажа для пенсии — кто из работающих украинцев должен делать доплаты
Пожилые люди с бумагами. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) напомнили работающим гражданам о необходимости осуществления контроля за полнотой уплаченных страховых взносов с заработной платы, которые дадут право на приобретение страхового стажа. Там отметили, что в случае появления проблем — можно воспользоваться альтернативным способом приобретения стажа.

Об этом рассказали в главном управлении ПФУ Винницкой области.

Реклама
Читайте также:

Доплата до минимального взноса для стажа

Как пояснили в Пенсионном фонде, страховой стаж является основой для оформления пенсии. От него зависит как само право на пенсию, так и ее общий размер. В 2025 году требования к стажу выросли до такого уровня:

  • выход в 60 лет — нужно иметь от 32 лет стажа;
  • выход в 63 года — минимально 22 года стажа;
  • выход в 65 лет — не менее 15 лет стажа.

В ПФУ объясняют, что у граждан на разных предприятиях и учреждениях случаются ситуации, когда приходится работать неполный месяц или на меньшую заработную плату, чем минимальный уровень. При таких обстоятельствах месяц может не засчитаться полностью в стаж.

В таком случае у украинцев есть возможность осуществить доплату до минимального страхового взноса, что позволит засчитать в стаж неполный месяц работы как полный.

Это предусмотрено ст. 24 закона №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (с изменениями, внесенными законом №2040-IX).

Кто может воспользоваться и как осуществить доплату

В фонде отметили, что воспользоваться альтернативным способом приобретения стажа в виде доплаты к страховому взносу с зарплаты могут застрахованные лица, если:

  • работают неполное рабочее время;
  • приняты/уволены посреди месяца;
  • имеют зарплату, не превышающую минимальную.

Для того чтобы осуществить доплату к взносу, необходимо соблюдать определенные правила. А именно:

  1. Обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства с заявлением.
  2. Дождаться формирования специалистом фонда сообщения-расчета суммы доплаты.
  3. Осуществить оплату в течение десяти календарных дней.
  4. Информация о доплате должна быть подана в Пенсионный фонд по установленной форме.

В ПФУ привели пример: При условии, что в 2010 году за месяц работы был уплачен взнос меньше минимального, а на момент обращения в 2025 году минимальный страховой взнос составляет 1760 грн, то необходимо доплатить разницу до суммы для полноценного зачисления месяца.

"Помните: даже несколько неполных месяцев могут повлиять на право выхода на пенсию или ее размер. Воспользуйтесь возможностью доплаты до минимального страхового взноса, чтобы каждый день вашего труда был засчитан!", — добавили в фонде.

Ранее мы писали, что 80-летние граждане, нуждающиеся в уходе, получат доплаты. Речь идет о ежемесячной выплате в 900 грн.

Также мы рассказывали, кого не коснется индексация в следующем году. В частности, без повышения останутся судьи, прокуроры и госслужащие.

зарплаты выплаты пенсии деньги стаж
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации