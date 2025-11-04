Недостаток стажа для пенсии — кто из работающих украинцев должен делать доплаты

Пожилые люди с бумагами. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) напомнили работающим гражданам о необходимости осуществления контроля за полнотой уплаченных страховых взносов с заработной платы, которые дадут право на приобретение страхового стажа. Там отметили, что в случае появления проблем — можно воспользоваться альтернативным способом приобретения стажа.

Об этом рассказали в главном управлении ПФУ Винницкой области.

Реклама

Читайте также:

Доплата до минимального взноса для стажа

Как пояснили в Пенсионном фонде, страховой стаж является основой для оформления пенсии. От него зависит как само право на пенсию, так и ее общий размер. В 2025 году требования к стажу выросли до такого уровня:

выход в 60 лет — нужно иметь от 32 лет стажа;

выход в 63 года — минимально 22 года стажа;

выход в 65 лет — не менее 15 лет стажа.

В ПФУ объясняют, что у граждан на разных предприятиях и учреждениях случаются ситуации, когда приходится работать неполный месяц или на меньшую заработную плату, чем минимальный уровень. При таких обстоятельствах месяц может не засчитаться полностью в стаж.

В таком случае у украинцев есть возможность осуществить доплату до минимального страхового взноса, что позволит засчитать в стаж неполный месяц работы как полный.

Это предусмотрено ст. 24 закона №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (с изменениями, внесенными законом №2040-IX).

Кто может воспользоваться и как осуществить доплату

В фонде отметили, что воспользоваться альтернативным способом приобретения стажа в виде доплаты к страховому взносу с зарплаты могут застрахованные лица, если:

работают неполное рабочее время;

приняты/уволены посреди месяца;

имеют зарплату, не превышающую минимальную.

Для того чтобы осуществить доплату к взносу, необходимо соблюдать определенные правила. А именно:

Обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства с заявлением. Дождаться формирования специалистом фонда сообщения-расчета суммы доплаты. Осуществить оплату в течение десяти календарных дней. Информация о доплате должна быть подана в Пенсионный фонд по установленной форме.

В ПФУ привели пример: При условии, что в 2010 году за месяц работы был уплачен взнос меньше минимального, а на момент обращения в 2025 году минимальный страховой взнос составляет 1760 грн, то необходимо доплатить разницу до суммы для полноценного зачисления месяца.

"Помните: даже несколько неполных месяцев могут повлиять на право выхода на пенсию или ее размер. Воспользуйтесь возможностью доплаты до минимального страхового взноса, чтобы каждый день вашего труда был засчитан!", — добавили в фонде.

Ранее мы писали, что 80-летние граждане, нуждающиеся в уходе, получат доплаты. Речь идет о ежемесячной выплате в 900 грн.

Также мы рассказывали, кого не коснется индексация в следующем году. В частности, без повышения останутся судьи, прокуроры и госслужащие.