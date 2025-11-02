Відео
Головна Фінанси Пенсії в Україні — який вплив середньої зарплати на виплати

Пенсії в Україні — який вплив середньої зарплати на виплати

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 06:10
Оновлено: 10:24
Пенсії в Україні — що варто знати про нові показники середньої зарплати у 2025 році
Жінка похилого віку. Фото: Freepik

В Україні Пенсійний фонд оновив показник середньої заробітної плати, який входить у формулу обчислення майбутньої пенсії. У вересні 2025 року він суттєво зріс, що позитивно вплине на виплати громадян, які у наступні роки будуть виходити на заслужений відпочинок.

Про це йдеться в оприлюднених матеріалах ПФУ.

Читайте також:

Як змінився показник середньої зарплати в Україні

Згідно з даними Пенсійного фонду, у вересні показник середньої зарплати підвищився до 21,19 тис. грн, що є одним з найвищих рівнів поточного року. Зарплата на близько 1,37 тис. грн вища за серпневий показник. Йдеться про зростання показника, що будуть враховувати для обчислення розміру пенсії в країні тих, хто виходитиме на заслужений відпочинок у найближчі три роки.

З початку року середня зарплата для розрахунку пенсії зросла майже на 2,53 тис. грн.

У попередні місяці дані щодо середньої зарплати змінювались так:

  • за серпень — 19,81 тис. грн;
  • за липень — 20,45 тис. грн;
  • за червень — 22,33 тис. грн;
  • за травень — 20,35 тис. грн;
  • за квітень — 19,85 тис. грн;
  • за березень — 19,43 тис. грн;
  • за лютий — 18,59 тис. грн;
  • за січень — 18,66 тис. грн.

Як середня зарплата впливає на розмір пенсії

Згідно з правилами, рахується середня заробітна плата за три роки до року за зверненням за пенсією. Якщо людина має вийти на пенсію у 2025 році, то до уваги будуть брати показники за 2022–2024 роки, а у 2026-му — за період 2023–2025 роки. Результат розрахунку середньої зарплати для поточного року буде наступним:

(13,37 тис. грн  + 14,3 тис. грн +17,48 тис. грн)/3 = 45,17 тис. грн/3 = 15,05 тис. грн.

Далі ПФУ підставляє отримані значення у формулу для розрахунку пенсії. Для визначення обсягу пенсії беруть до уваги такі показники:

  • набутий страховий стаж (визначається індивідуально);
  • фактичний дохід за кожен місяць стажу (індивідуальний);
  • середня заробітна плата у відповідному місяці стажу (у рік виходу на пенсію буде один для всіх).

Якщо фактичний дохід за певний місяць поділити на середню заробітну плату у країні у конкретному місяці, то з'явиться коефіцієнт заробітку.

Відповідні показники є ключовими складовими формули визначення розміру пенсії:

  • П (розмір пенсії) = С3 (розмір середньої зарплати в Україні за 3 роки) × ІКЗ (індивідуальний коефіцієнт зарплатні) × КС (коефіцієнт страхового стажу).

Раніше ми писали, хто має право на підвищений розмір мінімальної пенсії. Декому з українців нараховують щонайменше 7 тис. грн.  

Також ми розповідали, хто може вийти на залужений відпочинок раніше на 1,5 року. Таким правом можна скористатися у разі проблем зі здоров'ям чи у зв'язку зі звільненням за ініціативи роботодавця. 

зарплати виплати пенсії ПФУ гроші
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
