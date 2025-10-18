Пенсії в Україні — кому передбачена доплата у 900 грн у листопаді

Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2025 року українські громадяни, які досягли 80-річчя та потребують стороннього догляду за медичними показниками, отримають доплати до пенсій у близько 900 тис. грн. Для нарахування щомісячних виплат необхідно заздалегідь особисто звернутися з пакетом документів до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Видання Новини.LIVE розповідає про те, хто зможе отримати відповідні доплати.

Доплати у понад 900 грн для самотніх пенсіонерів

Призначення доплати у понад 900 грн передбачене для громадян пенсійного віку в рамках норм закону 1664-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соцгарантій окремим категоріям осіб".

Згідно з основними правилами, громадянин має досягнути 80-річчя та потребувати регулярного стороннього догляду через стан здоров’я, що підтверджено медичними довідками. А також:

проживати самотньо без підтримки рідних;

отримувати пенсію за віком;

відсутня офіційно встановлена група інвалідності та виплати;

розмір пенсії не перевищує 10,34 тис. грн.

У законі затверджений розмір доплати для самотніх громадян, що прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Сума має становити 40% від нього. У 2025 році розмір доплати — 944 грн, адже прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність дорівнює 2361 грн.

Для оформлення доплати громадянину передусім потрібно звернутись до медзакладу. Лікарі повинні надати медичний висновок щодо необхідності регулярного стороннього догляду. Далі треба подати пакет документів представникам Пенсійного фонду. А саме:

заяву на призначення виплати;

паспорт та ідентифікаційний код;

медичний висновок з підтвердженням необхідності постійного догляду;

підтвердження відсутності інших виплат з інвалідності.

Які ще передбачені доплати до пенсій у листопаді

У листопаді частині громадян похилого віку також нарахують доплати. Йдеться про компенсаційну доплату за вік, передбачену постановою Кабінету міністрів №168 від 24 лютого 2023 року. Залежно від вікової категорії, доплати отримають пенсіонери, які досягли 70, 75 та 80 років.

Пенсіонери віком понад 80 років — отримають додатково 570 грн Громадяни віком від 75 років до 80 років — у розмірі 456 грн. Пенсіонери віком від 70 до 75 років — отримають доплату у 300 грн.

Надбавку нарахують з дати досягнення вікового рубежу, тобто, виплату слід очікувати не з початку календарного місяця, а саме з дати народження. Через це у перший місяць права на таку виплату вона буде для більшості меншою.

Щомісячна доплата не потребує особистого звернення до Пенсійного фонду.

Раніше повідомлялося, що за рік частка громадян, яким виплачують найменші пенсії (до 3 тис. грн), впала фактично всемеро — з 25,7% до 3,6%. Середня пенсія в Україні становить 6,43 тис. грн.

Також ми розповідали, для кого не буде індексації у 2026 році. Підвищення не отримають судді, прокурори, держслужбовці, а також ті, хто вийшов на пенсію за останні три роки.