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Українцям назвали нюанси призначення пенсії за зниклих безвісти

15 квітня 2025 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — хто має право на виплати за зниклих безвісти
Гроші та гаманець у руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українське законодавство передбачає надання пенсії у зв’язку з втратою годувальника для родин зниклих безвісти за особливих обставин. Юристи пояснили, хто саме має право на цей вид пенсії та як оформити.

Про це інформує "Юридична сотня" у Facebook.

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Детальніше про пенсію за "зниклих безвісти за особливих обставин"

За словами юристів, якщо хтось із рідних зник безвісти внаслідок бойових дій чи окупації, є змога оформити відповідну пенсію. Йдеться не просто про фінансову допомогу, а про визнання факту, що людина зникла у зв'язку із захистом України або через обставини, що спровокувала війна. 

Статус "зниклий безвісти за особливих обставин" надається особам, які зникли:

  • внаслідок бойових дій;
  • під час окупації;
  • у зв'язку зі збройним конфліктом;
  • через надзвичайну ситуацію природного/техногенного характеру.

Відповідний статус надають з часу подання заяви про зникнення, якщо дані про особу внесено до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

На основі такого статусу родина може звертатися за пенсією.

Хто і як може оформити пенсію

Право на оформлення пенсії за "зниклих безвісти за особливих обставин" мають:

  • непрацездатні родичі, у яких є інвалідність чи є пенсійного віку;
  • неповнолітні діти, а також особи до 23 років, якщо навчаються на денній формі, мають інвалідність до 18 років, є сиротами, незалежно від того — навчаються чи ні;
  • усиновлені діти, пасинки, падчерки, позбавлені аліментів;
  • чоловік (дружина), за їх відсутності — один із батьків чи брати або сестри, дідусь чи бабуся особи, зниклої безвісти за особливих обставин дітей до восьми років — якщо не працюють та здійснюють догляд за дитиною.

Заяву про призначення пенсії та документи потрібно подати особисто до будь-якого управління Пенсійного фонду незалежно від місця проживання. Також заяву можна подавати через представників на підставі виданої довіреності, посвідченої нотаріально.

Також можна скористатися ще одним способом оформлення пенсії — через Портал електронних послуг Пенсійного фонду. Для цього потрібно увійти в систему, обрати послугу, додати скани документів та поставити підпис під заявою.

 

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Оформлення пенсії. Джерело: Юридична сотня

Раніше ми писали про доплати до пенсій за статус учасника бойових дій або члена родини загиблого. Йдеться про суму у 590 грн (25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян), що встановлюється до будь-якого виду пенсії.

Також ми повідомляли про три  фактори, від яких залежить розмір військових пенсій. Зокрема, основним аспектом у питання розміру пенсії військового є грошове забезпечення за останнім місцем роботи.

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