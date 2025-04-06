Пенсії військових — принципи нарахувань та як впливають доплати до 100 тис. грн

Грошові купюри на столі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українським військовим призначають пенсійні виплати на особливих умовах. Вони мають право на перерахунок, додаткові виплати та пільги.

Це передбачено статтею 63 закону №2262-ХІІ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

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Основні принципи призначення пенсій військовим

Існують три основні фактори, від яких залежить розмір військових пенсій. А саме:

Суми грошового забезпечення військового

Ключовим аспектом у питання розміру пенсії військового є його грошове забезпечення, яке отримував на своїй останній посаді. Варто зауважити, що під час обрахунку пенсій не беруть до уваги одноразові винагороди, призначені під час воєнного стану, від 30 тис. до 100 тис. грн. Фахівці Пенсійного фонду беруть до уваги тільки ті складові зарплати, які були постійними та щомісячними. Йдеться про чистий оклад та постійні надбавки.

Кількості років вислуги

Пенсія за вислугу років залежить від тривалості військової служби. Якщо людина має 20 років служби, то пенсія становитиме 50% від розміру зарплати. Якщо більше 20 років, то за кожен додатковий рік доплюсують 3%. Для звільнених через вікові обмеження чи стан здоров'я, розмір пенсії за вислугу років дорівнюватиме 55% від зарплати.

Причини інвалідності бійця

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни розмір пенсії обчислюють в таких розмірах: для першої групи — 100%, для другої групи — 80%, для третьої групи — 60% від зарплати. Для інших осіб з інвалідністю розмір пенсій наступний: перша група — 70%, друга група — 60%, третя група — 40%.

Надбавки та доплати до військових пенсій

Для військових пенсіонерів передбачені механізми додаткової підтримки. Йдеться про надбавки, доплати та перерахунок. Серед основних з них:

надбавка за особливі заслуги перед Батьківщиною;

надбавки та підвищення за законами "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

надбавка для непрацюючих пенсіонерів, які утримують непрацездатних членів родини, у 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

надбавка для учасників бойових дій за законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соцзахисту" до пенсії встановлюють надбавку у 25% від прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність.

Раніше ми писали, що деяким українським військовим можна звернутися до Пенсійного фонду за перерахунком пенсійних виплат. Таке право надане тим, хто звільнився з військової служби.

Також ми розповідали, на яке грошове забезпечення зможуть розраховувати військові у квітні 2025 році. Виплата складатиметься з окладу, винагород та доплат.