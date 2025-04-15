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Украинцам назвали нюансы назначения пенсии за пропавших без вести

15 апреля 2025 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — кто имеет право на выплаты за пропавших без вести
Деньги и кошелек в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинское законодательство предусматривает предоставление пенсии в связи с потерей кормильца для семей пропавших без вести при особых обстоятельствах. Юристы объяснили, кто именно имеет право на этот вид пенсии и как оформить.

Об этом информирует "Юридическая сотня" в Facebook.

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Подробнее о пенсии за "пропавших без вести при особых обстоятельствах"

По словам юристов, если кто-то из родных пропал без вести в результате боевых действий или оккупации, есть возможность оформить соответствующую пенсию. Речь идет не просто о финансовой помощи, а о признании факта, что человек пропал в связи с защитой Украины или в силу обстоятельств, которые спровоцировала война.

Статус "пропавший без вести при особых обстоятельствах" предоставляется лицам, которые пропали:

  • в результате боевых действий;
  • во время оккупации;
  • в связи с вооруженным конфликтом;
  • из-за чрезвычайной ситуации природного/техногенного характера.

Соответствующий статус предоставляют с момента подачи заявления об исчезновении, если данные о лице внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

На основе такого статуса семья может обращаться за пенсией.

Кто и как может оформить пенсию

Право на оформление пенсии за "пропавших без вести при особых обстоятельствах" имеют:

  • нетрудоспособные родственники, у которых есть инвалидность, или пенсионного возраста;
  • несовершеннолетние дети, а также лица до 23 лет, если учатся на дневной форме, имеют инвалидность до 18 лет, являются сиротами, независимо от того — учатся или нет;
  • усыновленные дети, пасынки, падчерицы, лишенные алиментов;
  • муж (жена), при их отсутствии — один из родителей или братья или сестры, дедушка или бабушка лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах детей до восьми лет — если не работают и осуществляют уход за ребенком.

Заявление о назначении пенсии и документы нужно подать лично в любое управление Пенсионного фонда независимо от места жительства. Также заявление можно подавать через представителей на основании выданной доверенности, заверенной нотариально.

Также можно воспользоваться еще одним способом оформления пенсии — через портал электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого нужно войти в систему, выбрать услугу, добавить сканы документов и поставить подпись под заявлением.

 

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Оформление пенсии. Источник: Юридическая сотня

Ранее мы писали о доплатах к пенсиям за статус участника боевых действий или члена семьи погибшего. Речь идет о сумме в 590 грн (25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан), которая устанавливается к любому виду пенсии.

Также мы сообщали о трех факторах, от которых зависит размер военных пенсий. В частности, основным аспектом в вопросе размера пенсии военного является денежное обеспечение по последнему месту работы.

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