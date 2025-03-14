Пенсії в Україні — яким був коефіцієнт зарплати 20 років тому

Люди пенсійного віку з паперами. Фото: Freepik

Українці, які давно вийшли на заслужений відпочинок, отримують значно менші виплати порівняно з молодшими пенсіонерами через особливості правил розрахунку. Зокрема, юристи пояснили, яким був коефіцієнт заробітної плати близько 20 років тому.

Про це йдеться на порталі "Юристи.ua".

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На сайті в одному з повідомлень громадянин попросив пояснити, яким чином фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ) розраховували коефіцієнт зарплатні за 2006 рік.

"Як розраховувався коефіцієнт зарплати за 2006 рік, а саме — за які роки бралася сума коефіцієнтів зарплати, якщо пенсія нараховувалася у 2006 році", — йдеться у зверненні.

Юристи дали пояснення для українських пенсіонерів, яким чином заробітна плата впливає на розмір пенсії. Оскільки у разі розрахунку розміру пенсії беруть до уваги не номінальну зарплату майбутнього пенсіонера, а скоригований дохід.

"Коефіцієнт зарплати застрахованої особи — сума співвідношень зарплати у конкретному місяці до середньої зарплати по Україні. Коефіцієнт заробітної плати за місяць визначається шляхом ділення суми заробітної плати особи за цей місяць на середню заробітну плату в Україні за цей же місяць", — повідомили фахівці, навівши дані, які були актуальні майже 20 років тому.

Коефіцієнти зарплати. Джерело: ПФУ

Також українці мають можливість самостійно переглянути показники середньої заробітної плати за інші періоди на сайті ПФУ в архівному розділі.

Формула розрахунку пенсій в Україні

Розрахунок пенсії ґрунтується на спеціальній формулі: СЗП x ІКЗ x КС = сума пенсійної виплати. Йдеться про показники:

СЗП — середня зарплата в країні;

ІКЗ — індивідуальний коефіцієнт зарплати;

КС — коефіцієнт стажу (один рік дорівнює 1%).

У Пенсійному фонді днями затвердили новий показник середньої заробітної плати за січень, який використовують для розрахунку пенсії. Він становить 18,66 тис. грн.

Для того, щоб урівноважити старі пенсійні виплати з сучасними, влада щороку проводить індексацію. Однак, навіть такі заходи не здатні привести виплати двадцятирічної давнини до нинішніх розмірів пенсій.

Раніше ми розповідали, що якщо у людини з групою інвалідності нема необхідної кількості страхового стажу, їй все одно можуть призначити таку пенсію. Існує кілька випадків, коли можуть оформити виплати.

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