Пенсии в Украине — каким был коэффициент зарплаты 20 лет назад

Украинцам напомнили показатели для пенсий 20-летней давности
Украинцы, которые давно вышли на заслуженный отдых, получают значительно меньшие выплаты по сравнению с младшими пенсионерами из-за особенностей правил расчета. В частности, юристы объяснили, каким был коэффициент заработной платы около 20 лет назад.
Об этом говорится на портале "Юристы.ua".
Детальнее о коэффициентах зарплаты предыдущих лет
На сайте в одном из сообщений гражданин попросил объяснить, каким образом специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) рассчитывали коэффициент зарплаты за 2006 год.
"Как рассчитывался коэффициент зарплаты за 2006 год, а именно — за какие годы бралась сумма коэффициентов зарплаты, если пенсия начислялась в 2006 году", — говорится в обращении.
Юристы дали объяснение для украинских пенсионеров, каким образом заработная плата влияет на размер пенсии. Поскольку при расчете размера пенсии принимают во внимание не номинальную зарплату будущего пенсионера, а скорректированный доход.
"Коэффициент зарплаты застрахованного лица — сумма соотношений зарплаты в конкретном месяце к средней зарплате по Украине. Коэффициент заработной платы за месяц определяется путем деления суммы заработной платы лица за этот месяц на среднюю заработную плату в Украине за этот же месяц", — сообщили специалисты, приведя данные, которые были актуальны почти 20 лет назад.
Также украинцы имеют возможность самостоятельно просмотреть показатели средней заработной платы за другие периоды на сайте ПФУ в архивном разделе.
Формула расчета пенсий в Украине
Расчет пенсии основывается на специальной формуле: СЗП x ИКЗ x КС = сумма пенсионной выплаты. Речь идет о показателях:
- СЗП — средняя зарплата в стране;
- ИКЗ — индивидуальный коэффициент зарплаты;
- КС — коэффициент стажа (один год равен 1%).
В Пенсионном фонде на днях утвердили новый показатель средней заработной платы за январь, который используют для расчета пенсии. Он составляет 18,66 тыс. грн.
Для того, чтобы уравновесить старые пенсионные выплаты с современными, власти ежегодно проводят индексацию. Однако, даже такие меры не способны привести выплаты двадцатилетней давности к нынешним размерам пенсий.
Ранее мы рассказывали, что если у человека с группой инвалидности нет необходимого количества страхового стажа, ему все равно могут назначить пенсию. Существует несколько случаев, когда могут оформить выплаты.
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