Пенсии в Украине — каким был коэффициент зарплаты 20 лет назад

Люди пенсионного возраста с бумагами. Фото: Freepik

Украинцы, которые давно вышли на заслуженный отдых, получают значительно меньшие выплаты по сравнению с младшими пенсионерами из-за особенностей правил расчета. В частности, юристы объяснили, каким был коэффициент заработной платы около 20 лет назад.

Об этом говорится на портале "Юристы.ua".

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На сайте в одном из сообщений гражданин попросил объяснить, каким образом специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) рассчитывали коэффициент зарплаты за 2006 год.

"Как рассчитывался коэффициент зарплаты за 2006 год, а именно — за какие годы бралась сумма коэффициентов зарплаты, если пенсия начислялась в 2006 году", — говорится в обращении.

Юристы дали объяснение для украинских пенсионеров, каким образом заработная плата влияет на размер пенсии. Поскольку при расчете размера пенсии принимают во внимание не номинальную зарплату будущего пенсионера, а скорректированный доход.

"Коэффициент зарплаты застрахованного лица — сумма соотношений зарплаты в конкретном месяце к средней зарплате по Украине. Коэффициент заработной платы за месяц определяется путем деления суммы заработной платы лица за этот месяц на среднюю заработную плату в Украине за этот же месяц", — сообщили специалисты, приведя данные, которые были актуальны почти 20 лет назад.

Коэффициенты зарплаты. Источник: ПФУ

Также украинцы имеют возможность самостоятельно просмотреть показатели средней заработной платы за другие периоды на сайте ПФУ в архивном разделе.

Формула расчета пенсий в Украине

Расчет пенсии основывается на специальной формуле: СЗП x ИКЗ x КС = сумма пенсионной выплаты. Речь идет о показателях:

СЗП — средняя зарплата в стране;

ИКЗ — индивидуальный коэффициент зарплаты;

КС — коэффициент стажа (один год равен 1%).

В Пенсионном фонде на днях утвердили новый показатель средней заработной платы за январь, который используют для расчета пенсии. Он составляет 18,66 тыс. грн.

Для того, чтобы уравновесить старые пенсионные выплаты с современными, власти ежегодно проводят индексацию. Однако, даже такие меры не способны привести выплаты двадцатилетней давности к нынешним размерам пенсий.

Ранее мы рассказывали, что если у человека с группой инвалидности нет необходимого количества страхового стажа, ему все равно могут назначить пенсию. Существует несколько случаев, когда могут оформить выплаты.

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