Пенсія з інвалідності — кому призначають на особливих умовах

Людина в інвалідному візку. Фото: Freepik

В Україні пенсію з інвалідності призначають за наявності підтвердженої групи інвалідності та необхідного страхового стажу. Проте в деяких випадках таку виплату можна оформити і без мінімального стажу.

Відповідне питання прописане у ст. 32 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Детальніше про пенсію з інвалідності

Згідно із законом, пенсії з інвалідності розраховують, звертаючи увагу на групу інвалідності. Сума дорівнює відсотку, що залежить від пенсії за віком:

пенсія з інвалідності першої групи — 100%;

пенсія з інвалідності другої групи — 90%;

пенсія з інвалідності третьої групи — 50%.

Також беруть до уваги у питанні призначення такої пенсії мінімальний страховий стаж від одного до 15 років:

перша група інвалідності — від одного до десяти років;

друга та третя група — від одного до 15 років.

Кількість років стажу залежить від віку, в якому було встановлено інвалідність.

Ті, хто набув такого статусу будь-якої групи вже після того, як досяг пенсійного віку, зможуть розраховувати на пенсію, якщо є 15 років стажу.

Хто може оформити пенсію з інвалідності без стажу

Навіть якщо у людини з групою інвалідності немає необхідного страхового стажу, їй все одно можуть призначити таку пенсію. Передбачені кілька випадків:

якщо інвалідність виникла під час несення строкової військової служби;

якщо інвалідність була набута під час участі в масових акціях протесту (Революції Гідності) з 21 листопада 2013-го до 21 лютого 2014-го, і громадянин звернувся до лікарів до 30 квітня 2014 року.

Проте якщо інвалідність виникла за інших обставин і не вистачає стажу, то можуть оформити соціальну пенсію з інвалідності, яка становить 2361 гривню. Така виплата з 1 березня не потрапить під індексацію в 11%.

Нагадаємо, юристи пояснили, чи може пенсіонер достроково припинити дію трудового договору, який було укладено на невизначений термін. Йдеться про питання необхідності відпрацювання двох тижнів.

Також ми розповідали, що українці мають змогу самостійно перевірити інформацію про пенсію після індексації. Це можна зробити на порталі Пенсійного фонду.