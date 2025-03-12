Працюючі пенсіонери в Україні — юристи уточнили вимоги у разі звільнення

Люди похилого віку за столом. Фото: Freepik

Юристи дали пояснення для українських пенсіонерів, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку, які діють правила у разі звільнення. Зокрема, відомо, чи необхідно відпрацьовувати два тижні.

Про це йдеться на порталі "Юристи.ua".

Читайте також:

Детальніше про вимоги щодо припинення роботи пенсіонерів

На сайті в одному з повідомлень громадянин звернувся із запитанням, чи можна, відповідно до чинного українського законодавства, не відпрацьовувати два тижні у разі виходу на пенсію (звільнення).

"Я пенсіонер. При виході на пенсію з роботи не звільнявся до цього часу. Чи можу я не відпрацьовувати два тижні при виході на пенсію (звільненні) зараз згідно статті 38 КЗпП?", — зазначається у зверненні.

Йдеться про статтю 38 Кодексу законів про працю, що уточнює право працівника у питанні розриву трудового договору, укладеного на невизначений термін.

На порталі юристи пояснили, що згідно зі статтею 38 КЗпП, працівник може достроково припинити дію трудового договору, якщо його було укладено на невизначений термін. Єдине, що вимагається від таких громадян, так це попередити роботодавця про відповідне рішення письмово за два тижні.

"Якщо працівник бажає звільнитися через вихід на пенсію, роботодавець має припинити трудовий договір у той строк, що зазначений працівником без відпрацювання двох тижнів", — додали фахівці.

Виплати для працюючих пенсіонерів

Станом на початок 2025 року в Україні серед 10 млн пенсіонерів налічувалося 2,8 млн осіб, які продовжували працювати.

Очікується, що цій категорії громадян Пенсійний фонд здійснить перерахунок пенсійних виплат з 1 квітня. Він торкнеться осіб, виплати яких призначили чи перерахували два роки тому, тобто у 2023 році. Перерахунок буде базуватися на страховому стажі, зарахованому до 1 березня цього року.

Розмір підвищення виплати буде залежати від того, скільки місяців працювала людина та який розмір внесків сплачувала.

Перерахунок виплат торкнеться громадян у разі:

якщо надалі працювали після призначення чи попереднього перерахунку пенсії за наявності 24 місяців стажу після призначення/перерахунку;

якщо продовжували працювати після призначення/минулого перерахунку виплат, мають менш ніж 24 місяці стажу, а після призначення/перерахунку виплат минуло не менш ніж два роки.

Відповідне питання регулює ст. 42 закону № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року.

Раніше ми писали, що українці можуть перевірити самостійно інформацію про проіндексовану пенсію. Як відомо, у березні 2025 року в країні уряд провів масштабну індексацію пенсійних виплат для майже 10 млн громадян.

Також ми розповідали, які суми отримали українці після березневої індексації пенсій. Зокрема, середній розмір підвищення для пенсіонерів силового сектору становив 1,18 тис. гривень.