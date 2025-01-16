Українцям виплачують субсидію за "зайві" квадратні метри житла — які умови отримання

Житловий будинок, автомобілі та дерева поруч з ним. Фото: УНІАН

В Україні деяким громадянам можуть призначити субсидію на оплату комуналки за наднормативну площу житла. Однак розраховувати на цю допомогу можуть лише деякі категорії українців.

Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, хто може отримати таку субсидію.

Читайте також:

Субсидія на понаднормову площу житла — кому надають

Як повідомляють у Пенсійному фонді України, претендувати на таку допомогу можуть:

пенсіонери, які отримують пенсію за віком, у зв'язку з втратою годувальника або за інвалідністю, а також досягли пенсійного віку та отримують пенсію за вислугою років;

особи, які отримують державну соціальну допомогу через відсутність права на пенсію та особи з інвалідністю;

одержувачі соціальної допомоги з інвалідності з дитинства та діти з інвалідністю;

громадяни, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючим, які досягли загального пенсійного віку, але не отримали права на пенсійну виплату;

особи, які не досягли повноліття.

Яку площу житла в Україні визнають понаднормовою

Як правило, субсидію на оплату житлово-комунальних послуг не призначають, якщо загальна площа житлового приміщення становить:

понад 130 кв. м для квартир у багатоквартирному будинку;

понад 230 кв. м для приватних будинків.

Які доходи не вплинуть на призначення субсидії

За інформацією ПФУ, це:

аліменти (як сплачені, так і отримані);

соціальні дотації — грошові нарахування, якщо родина вирощує велику рогату худобу тощо;

робота у складі виборчої комісії, оскільки такі доходи є тимчасовими і не враховуються під час проведення виборів;

виплати або фінансова допомога, отримані від громадських чи благодійних фондів;

одноразова допомога — компенсації на поховання або разові виплати, які надає місцева влада або виділяють підприємства;

компенсація за відпочинок у санаторіях або проходження реабілітації

натуральна допомога;

допомога на купівлю житла, якщо іншу квартиру чи будинок сім'я купила за пів року після того, як продала попереднє.

Нагадаємо, з 29 січня внутрішньо переміщені особи почнуть отримувати нову допомогу — субсидію на оренду житла. Підтримку зможуть отримати українці, які вже уклали орендний договір.

Також ми писали, як у 2025 році в Україні призначають субсидію на купівлю твердого палива. Українці мають знати про один важливий нюанс.