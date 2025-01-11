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Субсидія на тверде паливо — у ПФУ пояснили важливі нюанси

11 січня 2025 08:45
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Субсидія на тверде паливо у 2025 році — що мають знати українці
Чоловік ріже дрова. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Українські домогосподарства, які для опалення житлових приміщень використовують тільки тверде паливо, отримують від держави житлову субсидію. На цю допомогу вони можуть купити дрова чи вугілля.

У Пенсійному фонді України пояснили нюанси оформлення допомоги.

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Як зазначають у ПФУ, цей документ громадянам не знадобиться. Про наявність пічного опалення українці звітують, коли подають декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

"У разі подання заяви на житлову субсидію за експериментальним проєктом зазначена інформація вказується у спрощеній формі заяви", — пояснили у Пенсійному фонді.

Чи потрібно переоформлювати отриману у 2024 році субсидію

Допомогу призначають на 1 календарний рік.Та якщо субсидія надається на тверде паливо та на житлово-комунальні послуги, то розраховується з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного календарного року.

"Тобто, якщо оформити субсидію на тверде паливо, її розрахували та виплатили, тоді допомога на оплату  житлово-комунальних послуг надходитиме до кінця 2024 року" — зауважили у Пенсійному фонді.

Щоби користуватися допомогою у 2025 році, потрібно звернутися до органу Пенсійного фонду України з новою заявою та декларацією про доходи і витрати.

Як розраховується субсидія на тверде паливо

Розрахунок житлової субсидії на придбання твердого пічного побутового палива здійснюється індивідуально для кожного домогосподарства як різниця між вартістю твердого пічного побутового палива на календарний рік (з урахуванням встановленої норми й граничного показника його вартості) та розміром обов’язкового відсотка плати домогосподарства за паливо, що обчислюється з урахуванням доходів членів домогосподарства.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 356 "Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій" для надання житлових субсидій мінімальна річна норма забезпечення населення твердим паливом становить:

  • 2 тони на домогосподарство на рік;
  • граничний показник вартості твердого палива у 2025 році – 4 187,97 грн за 1 тону.

Раніше стало відомо, що українці можуть залишитися без субсидії через родича. Мова про тих громадян, які перебувають за кордоном. 

Також нагадаємо, що в Україні, крім субсидій, призначають пільги на оплату комуналки. Отримати їх можуть визначені категорії громадян. 

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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