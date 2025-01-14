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Субсидія на оренду житла — коли ВПО почнуть отримувати гроші

14 січня 2025 08:45
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Як ВПО отримати субсидію на оренду житла — деталі
Українські 500 та 200 гривень у руках. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) вже з 29 січня почнуть отримувати субсидію на оренду житла. Допомогу надаватимуть українцям, які уклали договір на оренду житла. 

Про це йдеться у Telegram-каналі "Уряд онлайн". 

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Приєднатися до програми можуть:

  • ВПО, які переїхали до будь-якого підконтрольного українській владі регіону, і не володіють житлом на цих територіях із загальною площею понад 13,65 м2 на кожного члена сім'ї;
  • родини переселенців, житло яких знищено/пошкоджено і непридатне для проживання;
  • родини, які витрачають на оренду понад 20% доходу;
  • переселенці, які не користуються державною допомогою на проживання;
  • внутрішньо переміщені особи, які не стали учасниками програми "Прихисток".

Натомість родинам, дохід яких є меншим від двох прожиткових мінімумів (наразі це 5 840 грн), надаватимуть більшу субсидію. Загалом для кожної родини ВПО субсидія розраховуватиметься індивідуально. 

Для оформлення субсидії потрібно укласти договір про оренду житла. Цей документ, а також заяву про надання субсидії треба підписати та подати:

  • у відділеннях Пенсійного фонду;
  • через вебпортал чи застосунок ПФУ з накладанням електронного підпису;
  • у ЦНАПах.

Субсидії призначаються на пів року, однак уряд передбачив можливість продовжити надання допомоги на такий самий період. 

При цьому держава компенсує орендодавцям податки, які потрібно сплатити з доходу від оренди:

  • власникам житла — ПДФО та військовий збір;
  • власникам житла-ФОПам — ставку єдиного податку.

Нагадаємо, переселенці з найбільш вразливих категорій зможуть отримати допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Передбачається, що цього року на одну особу виплачуватимуть 10,8 тис. грн. 

Також ми писали, чи виплатять переселенцям допомогу на проживання у січні 2025 року. Наразі відомо, що розмір підтримки не змінився.

субсидії житло оренда пільги ВПО

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