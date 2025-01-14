Як ВПО отримати субсидію на оренду житла — деталі

Українські 500 та 200 гривень у руках. Фото: УНІАН

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) вже з 29 січня почнуть отримувати субсидію на оренду житла. Допомогу надаватимуть українцям, які уклали договір на оренду житла.

Про це йдеться у Telegram-каналі "Уряд онлайн".

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Приєднатися до програми можуть:

ВПО, які переїхали до будь-якого підконтрольного українській владі регіону, і не володіють житлом на цих територіях із загальною площею понад 13,65 м2 на кожного члена сім'ї;

родини переселенців, житло яких знищено/пошкоджено і непридатне для проживання;

родини, які витрачають на оренду понад 20% доходу;

переселенці, які не користуються державною допомогою на проживання;

внутрішньо переміщені особи, які не стали учасниками програми "Прихисток".

Натомість родинам, дохід яких є меншим від двох прожиткових мінімумів (наразі це 5 840 грн), надаватимуть більшу субсидію. Загалом для кожної родини ВПО субсидія розраховуватиметься індивідуально.

Для оформлення субсидії потрібно укласти договір про оренду житла. Цей документ, а також заяву про надання субсидії треба підписати та подати:

у відділеннях Пенсійного фонду;

через вебпортал чи застосунок ПФУ з накладанням електронного підпису;

у ЦНАПах.

Субсидії призначаються на пів року, однак уряд передбачив можливість продовжити надання допомоги на такий самий період.

При цьому держава компенсує орендодавцям податки, які потрібно сплатити з доходу від оренди:

власникам житла — ПДФО та військовий збір;

власникам житла-ФОПам — ставку єдиного податку.

Нагадаємо, переселенці з найбільш вразливих категорій зможуть отримати допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Передбачається, що цього року на одну особу виплачуватимуть 10,8 тис. грн.

Також ми писали, чи виплатять переселенцям допомогу на проживання у січні 2025 року. Наразі відомо, що розмір підтримки не змінився.