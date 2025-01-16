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Украинцам дают еще одну субсидию в 2025 году — кто получит

16 января 2025 08:45
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Украинцам выплачивают субсидию за "лишние" квадратные метры жилья — какие условия получения
Жилой дом, автомобили и деревья рядом со зданием. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Украине некоторым гражданам могут назначить субсидию на оплату коммуналки за сверхнормативную площадь жилья. Однако рассчитывать на эту помощь могут лишь некоторые категории граждан.

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, кто может получить такую субсидию.

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Как сообщают в Пенсионном фонде Украины, претендовать на такую помощь могут:

  • пенсионеры, которые получают пенсию по возрасту, в связи с потерей кормильца или по инвалидности, а также достигли пенсионного возраста и получают пенсию по выслуге лет;
  • лица, получающие государственную социальную помощь из-за отсутствия права на пенсию и лица с инвалидностью;
  • получатели социальной помощи по инвалидности с детства и дети с инвалидностью;
  • граждане, получающие временную государственную социальную помощь неработающим, которые достигли общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсионную выплату;
  • несовершеннолетние украинцы.

Какую площадь жилья в Украине признают большим за норму

Как правило, субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг не назначают, если общая площадь жилого помещения составляет:

  • свыше 130 кв. м для квартир в многоквартирном доме;
  • свыше 230 кв. м для частных домов.

Какие доходы не повлияют на назначение субсидии

По информации ПФУ, это:

  • алименты (как уплаченные, так и полученные);
  • социальные дотации — денежные начисления, если семья выращивает крупный рогатый скот и т.п;
  • работа в составе избирательной комиссии, поскольку такие доходы являются временными и не учитываются во время проведения выборов;
  • выплаты или финансовая помощь, полученные от общественных или благотворительных фондов;
  • одноразовая помощь — компенсации на погребение или разовые выплаты, которые предоставляют местные власти или выделяют предприятия
  • компенсация за отдых в санаториях или прохождение реабилитации
  • натуральная помощь;
  • помощь на покупку жилья, если другую квартиру или дом семья купила через полгода после того, как продала предыдущее.

Напомним, с 29 января внутренне перемещенные лица начнут получать новую помощь — субсидию на аренду жилья. Поддержку смогут получить украинцы, которые уже заключили арендный договор.

Также мы писали, как в 2025 году в Украине назначают субсидию на покупку твердого топлива. Украинцы должны знать об одном важном нюансе.

субсидии выплаты жилье материальная помощь Пенсионный Фонд

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