Субсидії у 2025 — чи врахують до доходу сім'ї Національний кешбек та тисячу Зеленського

Підпис документа. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Фінансова виплати, які українці отримують в рамках програм "Національний кешбек" та "Зимова єПідтримка", держава не враховуватиме у сукупний дохід сім'ї під час призначення житлових субсидій. Таке рішення погодили в уряді.

Про це розповіли у пресслжубі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Там пояснили, що Кабмін вніс відповідні зміни 5 грудня. Так, відповідно до змін, внесених до пункту 7 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою уряду України від 22 липня 2023 року, одноразова державна грошова допомога "Зимова єПідтримка" та державна грошова допомога "Національний кешбек" під час розрахунку житлових субсидій не враховуються до середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Які ще надходження не будуть враховувати під час призначення субсидії:

сплачені аліменти (якщо фактичну сплату можна підтвердити документально);

отримані аліменти;

спеціальна бюджетна дотація, якщо громадянин вирощує молоду велику рогату худобу, яка народилася в господарствах фізичних осіб;

зарплата членів виборчих комісій та осіб, які працюють у цих комісіях, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів;

отримана допомога від громадських та благодійних організацій;

допомога на поховання;

матеріальна допомога дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, а також сім'ям, у яких проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, яка виплачується за рахунок коштів місцевих бюджетів;

допомога, компенсація, які надаються відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, є одноразовою та отримана протягом одного календарного року;

вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі грошова компенсація вартості самостійно придбаних технічних засобів реабілітації, вартість отриманих дитячих новорічних подарунків;

суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, завданої здоров’ю працівника під час виконання ним своїх трудових обов’язків;

одноразова натуральна допомога "Пакунок малюка";

допомога, отримана в межах реалізації соціальної благодійної програми з відновлення добробуту мешканців і розвитку територіальних громад Донецької та Луганської областей;

доходи від розміщення депозитів;

суми, які виплачуються з державного чи місцевого бюджету на придбання житла;

кошти, отримані від продажу квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, у разі купівлі іншої квартири (будинку) протягом шести місяців після здійснення такого продажу;

допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї.

Також до середньомісячного сукупного доходу осіб, які беруть (брали) безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ, не враховуються отримані ними у період безпосередньої участі у зазначених заходах грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, передбачені законодавством для працівників правоохоронних органів, військовослужбовців і працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, МВС, Національної поліції, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших військових формувань, утворених відповідно до закону.

Раніше ми розповідали, що не усім громадянам погоджують виплату житлових субсидій. Так, відмовити можуть людям, які мають чималу заборгованість за спожиті комунальні послуги.

Також у Пенсійному фонді раніше пояснювали, чи може домогосподарство отримати субсидію, якщо один із членів виїхав жити за кордон. У такому випадку представник сім'ї має виконати одну умову.