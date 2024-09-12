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Українцям надають екстрену грошову підтримку від УВКБ ООН — деталі

12 вересня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога від УВКБ ООН — як отримати екстрені виплати
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні у 2024 році УВКБ ООН продовжує реалізовувати програму фінансової підтримки внутрішньо переміщених осіб та громадян, які постраждали внаслідок війни. Зокрема, українцям надають екстрену грошову допомогу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Детальніше про екстрену грошову підтримку від ООН

Як зазначають у Мінреінтеграції, у 2024 році УВКБ ООН заснувало програму екстреної грошової допомоги. Така допомога надається родинам у двох випадках.

На виплати можуть претендувати громадяни:

  • які були змушені були залишити свої домівки;
  • житло зазнало пошкоджень через обстріли.

Така фінансова підтримка покликана допомогти людям задовольнити нагальні потреби після вимушеної евакуації чи зробити терміновий ремонт, оскільки житло непридатне для проживання внаслідок ракетних обстрілів.

"УВКБ ООН продовжує надавати свої послуги та робить усе можливе для їх посилення. За додатковою інформацією звертайтеся до HELP-сторінки УВКБ ООН в Україні", — йдеться у повідомленні.

Як отримати допомогу

Зокрема, сім'ї з вразливих категорій, які мають обовʼязково евакуюватися з прифронтових областей, після евакуації отримають виплату у розмірі 10,8 тис. грн.

Родина повинна звертатися після евакуації до найближчого управління соцзахисту в громаді, до якої переїхала, та дізнатися про роботу мобільних бригад для збору заяв.

Громадяни можуть уточнити докладну інформацію за такими каналами зв'язку:

  • гаряча лінія УВКБ ООН в Україні: 0 800 30 77 11;
  • електронна пошта УВКБ ООН: UNHCRUkraine@DonbasSOS.org.

Також умови програми доступні за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в одному з регіонів громадяни зможуть зробити ремонт пошкодженого від бойових дій житла за кошти благодійної організації "Карітас". Однією з умов права на таку допомогу є низькі доходи претендентів.

Також ми писали, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє про можливість для громадян отримати допомогу у підготовці до зими від Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Грошову допомогу нададуть тільки жителям кількох областей.

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