Допомога українцям від Карітас — хто має право на безкоштовний ремонт житла

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В одному з регіонів громадяни зможуть зробити ремонт пошкодженого від бойових дій житла за кошти благодійної організації "Карітас". Однією з умов права на таку допомогу є низькі доходи претендентів.

Про це повідомляє Caritas у соцмережі Facebook.

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Де і хто має право на допомогу

Як зазначається, йдеться про проєкт "Відновлення надії: Ремонт житла у Миколаївській області". В рамках проєкту громадяни зможуть відремонтувати або замінити пошкоджені двері, вікна, дахи та укоси у приватних будинках/квартирах, які постраждали від військових дій.

"Карітас Миколаїв УГКЦ радий повідомити про старт другого цьогорічного проєкту з ремонту пошкодженого житла в Миколаївській області. Він реалізується за підтримки Caritas Ukraine та Caritas Germany", — повідомляють у фонді.

Заявки опрацюють:

у Первомайській ОТГ — для 68 домогосподарств ремонт виконають підрядні організації;

у м. Миколаїв — для 17 домогосподарств нададуть грошові гранти на самостійний ремонт.

Проєкт не передбачає повну відбудову житла або відновлення житла, пошкодженого більш як на 50%. Оцінку пошкоджень проводитимуть інженери благодійного фонду.

Які умови участі в проєкті

Щоб долучитися до проєкту "Відновлення надії: Ремонт житла у Миколаївській області", потрібно підпадати під кілька вимог. А саме:

житло має бути легкого або помірного пошкодження внаслідок військових дій, що сталися від 24 лютого 2022 року або пізніше;

заявник повинен мати право власності на пошкоджене житло;

домогосподарство не повинно отримувати аналогічної допомоги від уряду/іншої благодійної організації;

середній дохід на одну особу в домогосподарстві не повинен перевищувати 6318 грн на місяць або відсутній.



Також один або кілька членів домогосподарства мають належати до однієї з вразливих категорій:

одинокий батько чи мати неповнолітніх дітей;

опікуни або прийомні сім’ї;

багатодітна родина, де троє і більше неповнолітніх дітей;

люди з інвалідністю чи важкими хворобами;

жертви насильства;

родини зниклих безвісти військових;

самотні особи літнього віку, яким більше 55, без опіки дітей чи родичів працездатного віку.

Додаткову інформацію щодо документів та загалом про проєкт можна дізнатися за посиланням.

Також можна уточнити деталі з 9.30 до 16.30 за номером телефону:

099 423 49 48.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє про можливість для громадян отримати допомогу у підготовці до зими від Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Грошову допомогу нададуть тільки жителям кількох областей.

Також ми писали, що українцям доступна нова багатоцільова грошова допомога від Норвезької ради у справах біженців (NRC). Реєстрація на виплати триватиме лише до 18 вересня включно.