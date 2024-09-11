Допомога українцям від Карітас — хто має право на безкоштовний ремонт житла

Якщо дохід менший за 6,3 тис. грн — де і яку українцям надають допомогу
В одному з регіонів громадяни зможуть зробити ремонт пошкодженого від бойових дій житла за кошти благодійної організації "Карітас". Однією з умов права на таку допомогу є низькі доходи претендентів.
Про це повідомляє Caritas у соцмережі Facebook.
Де і хто має право на допомогу
Як зазначається, йдеться про проєкт "Відновлення надії: Ремонт житла у Миколаївській області". В рамках проєкту громадяни зможуть відремонтувати або замінити пошкоджені двері, вікна, дахи та укоси у приватних будинках/квартирах, які постраждали від військових дій.
"Карітас Миколаїв УГКЦ радий повідомити про старт другого цьогорічного проєкту з ремонту пошкодженого житла в Миколаївській області. Він реалізується за підтримки Caritas Ukraine та Caritas Germany", — повідомляють у фонді.
Заявки опрацюють:
- у Первомайській ОТГ — для 68 домогосподарств ремонт виконають підрядні організації;
- у м. Миколаїв — для 17 домогосподарств нададуть грошові гранти на самостійний ремонт.
Проєкт не передбачає повну відбудову житла або відновлення житла, пошкодженого більш як на 50%. Оцінку пошкоджень проводитимуть інженери благодійного фонду.
Які умови участі в проєкті
Щоб долучитися до проєкту "Відновлення надії: Ремонт житла у Миколаївській області", потрібно підпадати під кілька вимог. А саме:
- житло має бути легкого або помірного пошкодження внаслідок військових дій, що сталися від 24 лютого 2022 року або пізніше;
- заявник повинен мати право власності на пошкоджене житло;
- домогосподарство не повинно отримувати аналогічної допомоги від уряду/іншої благодійної організації;
- середній дохід на одну особу в домогосподарстві не повинен перевищувати 6318 грн на місяць або відсутній.
Також один або кілька членів домогосподарства мають належати до однієї з вразливих категорій:
- одинокий батько чи мати неповнолітніх дітей;
- опікуни або прийомні сім’ї;
- багатодітна родина, де троє і більше неповнолітніх дітей;
- люди з інвалідністю чи важкими хворобами;
- жертви насильства;
- родини зниклих безвісти військових;
- самотні особи літнього віку, яким більше 55, без опіки дітей чи родичів працездатного віку.
Додаткову інформацію щодо документів та загалом про проєкт можна дізнатися за посиланням.
Також можна уточнити деталі з 9.30 до 16.30 за номером телефону:
- 099 423 49 48.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє про можливість для громадян отримати допомогу у підготовці до зими від Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Грошову допомогу нададуть тільки жителям кількох областей.
Також ми писали, що українцям доступна нова багатоцільова грошова допомога від Норвезької ради у справах біженців (NRC). Реєстрація на виплати триватиме лише до 18 вересня включно.
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