Денежная помощь от УВКБ ООН — как получить экстренные выплаты

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2024 году УВКБ ООН продолжает реализовывать программу финансовой поддержки внутренне перемещенных лиц и граждан, пострадавших в результате войны. В частности, украинцам оказывают экстренную денежную помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Детальнее об экстренной денежной поддержке от ООН

Как отмечают в Минреинтеграции, в 2024 году УВКБ ООН ввело программу экстренной денежной помощи. Такая помощь предоставляется семьям в двух случаях.

На выплаты могут претендовать граждане:

которые были вынуждены покинуть свои дома;

жилье получило повреждения из-за обстрелов.

Такая финансовая поддержка призвана помочь людям удовлетворить срочные нужды после вынужденной эвакуации или произвести срочный ремонт, поскольку жилье непригодно для проживания в результате ракетных обстрелов.

"УВКБ ООН продолжает предоставлять свои услуги и делает все возможное для их усиления. За дополнительной информацией обращайтесь на HELP-страницу УВКБ ООН в Украине", — говорится в сообщении.

Как получить помощь

В частности, семьи из уязвимых категорий, которые должны эвакуироваться из прифронтовых областей, после эвакуации получат выплату в размере 10,8 тыс. грн.

Семья должна обратиться после эвакуации в ближайшее управление соцзащиты громады, куда переехала, и узнать о работе мобильных бригад по сбору заявлений.

Граждане могут уточнить подробную информацию по следующим каналам связи:

горячая линия УВКБ ООН в Украине: 0 800 30 77 11;

электронная почта УВКБ ООН: UNHCRUkraine@DonbasSOS.org.

Также условия программы доступны по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в одном из регионов граждане смогут произвести ремонт поврежденного от боевых действий жилья за средства благотворительной организации "Каритас". Одним из условий права на такую помощь есть низкие доходы претендентов.

Также мы писали, что Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает о возможности для граждан получить помощь в подготовке к зиме от Международного Комитета Красного Креста (МККК). Денежную помощь окажут только жителям нескольких областей.