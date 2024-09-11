Допомога від МКЧХ — українців підтримають у підготовці до зими

Українські переселенці. Фото: Ukrayina.pl

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє про можливість для громадян отримати допомогу у підготовці до зими від Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Грошову допомогу нададуть тільки жителям кількох областей.

Про це повідомили в Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Як зазначається, Мінреінтеграції спільно з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста почали активно займатися підготовкою прифронтових громад до осінньо-зимового періоду 2024-2025.

У відомстві зауважили, що на допомогу зможуть розраховувати найбільш вразливі верстви населення у віддалених сільських і напівсільських районах, що розташовані:

уздовж лінії зіткнення;

на прикордонних територіях.

У рамках діяльності МКЧХ планують надати у 2024-му грошову допомогу, паливні брикети та дрова. А саме:

для 14,89 тис. домогосподарств — грошову допомогу у 25 тис. грн;

для 5,45 тис. домогосподарств — 11 тис. тонн паливних брикетів;

для 1,1 тис. домогосподарств — дрова.

Окрім того, деякі родини отримають гроші на облаштування житла, будівельні матеріали чи здійснення ремонту.

"Також 680 сімей отримають від МКЧХ допомогу у вигляді коштів на облаштування житла, а більш ніж 1300 домогосподарств — будівельні матеріали або допомогу в натуральній формі для оперативного ремонту житла до зими", — додали у Мінреінтеграції.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Житомирі вразливі категорії громадян та переселенці можуть отримати одноразову грошову допомогу від УВКБ ООН. Для цього потрібно відповідати встановленим вимогам.

Також ми писали, що в одному з регіонів громадяни можуть отримати грошову допомогу від УВКБ ООН на оренду житла. Гроші надаватимуть протягом шести місяців.