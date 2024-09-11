Допомога від МКЧХ — українців підтримають у підготовці до зими

Допомога у підготовці до зими від МКЧХ — хто з українців має право на 25 тис. грн
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє про можливість для громадян отримати допомогу у підготовці до зими від Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Грошову допомогу нададуть тільки жителям кількох областей.
Про це повідомили в Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Яку допомогу від МКЧХ дадуть українцям у 2024 році
Як зазначається, Мінреінтеграції спільно з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста почали активно займатися підготовкою прифронтових громад до осінньо-зимового періоду 2024-2025.
У відомстві зауважили, що на допомогу зможуть розраховувати найбільш вразливі верстви населення у віддалених сільських і напівсільських районах, що розташовані:
- уздовж лінії зіткнення;
- на прикордонних територіях.
У рамках діяльності МКЧХ планують надати у 2024-му грошову допомогу, паливні брикети та дрова. А саме:
- для 14,89 тис. домогосподарств — грошову допомогу у 25 тис. грн;
- для 5,45 тис. домогосподарств — 11 тис. тонн паливних брикетів;
- для 1,1 тис. домогосподарств — дрова.
Окрім того, деякі родини отримають гроші на облаштування житла, будівельні матеріали чи здійснення ремонту.
"Також 680 сімей отримають від МКЧХ допомогу у вигляді коштів на облаштування житла, а більш ніж 1300 домогосподарств — будівельні матеріали або допомогу в натуральній формі для оперативного ремонту житла до зими", — додали у Мінреінтеграції.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Житомирі вразливі категорії громадян та переселенці можуть отримати одноразову грошову допомогу від УВКБ ООН. Для цього потрібно відповідати встановленим вимогам.
Також ми писали, що в одному з регіонів громадяни можуть отримати грошову допомогу від УВКБ ООН на оренду житла. Гроші надаватимуть протягом шести місяців.
Читайте Новини.LIVE!