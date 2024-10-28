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Українцям нададуть особливий вид субсидій — умови програми

28 жовтня 2024 08:33
Ксенія Симонова - Редактор
Субсидії на оренду житла — умови урядової програми підтримки ВПО
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Для українських переселенців стане доступним новий вид субсидії. Йдеться про надання грошових компенсацій від держави на оренду житла.

Про деталі нової програми розповіла заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

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Хто матиме право на нову субсидію

За її словами, уряд ухвалив введення нового інструменту підтримки для внутрішніх переселенців — надання коштів на оренду житла. Очікується, що держава почне надавати таку допомогу з середини січня 2025 року.

"Рік складної, кропіткої роботи — і нарешті маємо  результат. Вчора Уряд прийняв постанову про запровадження нового інструменту підтримки ВПО — субсидії на оренду житла. Завдяки цій субсидії ВПО, які не мають достатньо коштів для оплати оренди житла, можуть отримати від держави фінансову допомогу", — повідомила вона.

Діятиме субсидія на оренду житла за тим же принципом, що й житлово-комунальна. Вона буде враховувати:

  • вартість оренди в конкретному населеному пункті;
  • чисельність членів родини (мінімально необхідну для них площу житла);
  • рівень доходу родини.

При цьому право на субсидію нададуть тим родинам ВПО, які витрачають на орендоване житло більш ніж 30% сукупного доходу. Водночас, для сімей з низькими доходами відсоток платежу може бути істотно меншим.

Де і як можна буде оформити субсидію на оренду

Відповідний інструмент допомоги зроблять одразу цифровим, тому звернутися за субсидією на оренду житла можна буде через сайт Пенсійного фонду. Він збиратиме максимальну кількість інформації самотужки через державні інформреєстри.

Пілотна програма охопить дев'ять регіонів, де нині спостерігається найбільша сконцентрованість внутрішньо переміщених осіб. А саме:

  • Чернігівську;
  • Сумську;
  • Харківську;
  • Запорізьку;
  • Миколаївську;
  • Дніпропетровську;
  • Херсонську;
  • Луганську;
  • Донецьку.

"Після пілотування плануємо поширити цей інструмент на всі регіони країни", — додала Марчак.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни мають право на житлову субсидію, що допомагає платити за послуги ЖКГ. Однак є перелік випадків, коли допомогу на опалювальний сезон не призначать.

Також ми писали, що українці можуть оформити допомогу на купівлю дров, вугілля та газу на опалювальний сезон. Гроші будуть виплачувати до кінця 2024 року.

переселенці ВПО житло оренда субсидії фінансова допомога

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