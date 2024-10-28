Субсидии на аренду жилья — условия правительственной программы поддержки ВПО

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Для украинских переселенцев станет доступным новый вид субсидии. Речь идет о предоставлении денежных компенсаций от государства на аренду жилья.

О деталях новой программы рассказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

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Кто будет иметь право на новую субсидию

По ее словам, правительство приняло введение нового инструмента поддержки для внутренних переселенцев — предоставление средств на аренду жилья. Ожидается, что государство станет оказывать такую помощь с середины января 2025 года.

"Год сложной, кропотливой работы — и, наконец, имеем результат. Вчера Правительство приняло постановление о введении нового инструмента поддержки ВПЛ — субсидии на аренду жилья. Благодаря этой субсидии ВПЛ, которые не имеют достаточно средств для оплаты аренды жилья, могут получить от государства финансовую помощь", — сообщила она.

Будет действовать субсидия на аренду жилья по тому же принципу, что и жилищно-коммунальная. Она будет учитывать:

стоимость аренды в конкретном населенном пункте;

численность членов семьи (минимально необходимую для них площадь жилья);

уровень дохода семьи.

При этом право на субсидию предоставят тем семьям ВПЛ, которые тратят на арендуемое жилье более 30% совокупного дохода. В то же время, для семей с низкими доходами процент платежа может быть существенно меньше.

Где и как можно будет оформить субсидию на аренду

Соответствующий инструмент помощь сделают сразу цифровым, поэтому обратиться за субсидией на аренду жилья можно будет через сайт Пенсионного фонда. Он будет собирать максимальное количество информации самостоятельно через государственные информрегистры.

Пилотная программа охватит девять регионов, где наблюдается наибольшая сконцентрированность внутренне перемещенных лиц. А именно:

Черниговскую;

Сумскую;

Харьковскую;

Запорожскую;

Николаевскую;

Днепропетровск;

Херсонскую;

Луганскую;

Донецкую.

"После пилотирования планируем распространить этот инструмент на все регионы страны", — добавила Марчак.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане имеют право на жилищную субсидию, помогающую платить за услуги ЖКХ. Однако есть список случаев, когда помощь на отопительный сезон не назначат.

Также мы писали, что украинцы могут оформить помощь на покупку дров, угля и газа в отопительный сезон. Деньги будут выплачивать до конца 2024 года.