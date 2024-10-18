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Субсидія на дрова, вугілля та газ — умови надання коштів та куди звернутися

18 жовтня 2024 08:35
Ксенія Симонова - Редактор
Субсидія на купівлю дров, вугілля та газу — як і де отримати кошти
Дрова в руках. Фото: mrpl.city
Ксенія Симонова - Редактор

Українці можуть оформити виплати на купівлю дров, вугілля та газу на опалювальний сезон. В рамках урядового рішення додаткової підтримки населення гроші будуть виплачувати до кінця 2024 року.

Про це йдеться у постанові №1169 від 15 жовтня 2024 року.

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Умови надання субсидії на купівлю дров та вугілля

Отримати гроші на купівлю дров та вугілля можуть люди, які мають право на пільги та не мають доступу до комунальної послуги з централізованого постачання теплової енергії, не використовують природний газ чи електроенергію для індивідуального опалення.

Додаткову підтримку в опалювальний сезон 2024/25 року надають з урахуванням наступних норм:

1) для твердого пічного побутового палива — мінімальна норма для надання пільг — обсяг твердого палива, яке може виділити 12064500 Ккал тепла (6,22 тонни свіжозрубаної деревини з рівнем вологості 50% або 1,87 тонни кам’яного вугілля);

2) мінімальна норма для твердого пічного побутового палива для надання субсидій — обсяг твердого палива, яке може виділити 14367096 Ккал тепла (7,41 тонни свіжозрубаної деревини з рівнем вологості 50% або 2,23 тонни кам’яного вугілля);

3) показник вартості твердого пічного побутового палива для надання підтримки застосовується 0,001239538695 гривні за 1 Ккал;

4) у наступні опалювальні сезони зазначені граничні показники вартості твердого побутового палива мають індексуватися на коефіцієнт прогнозованої інфляції.

Як отримати грошову допомогу

Субсидію на дрова та вугілля можна оформити як і звичайну, проте її виплачують раз на рік. Для отримання коштів потрібно:

  • звернутися в місцевий орган соцзахисту (сільраду чи ЦНАП) або орган Пенсійного фонду;
  • подати заяву на надання субсидії на дрова;
  • надати декларацію про доходи за попередній рік.

Сума субсидії залежить від доходів родини. Чим менші доходи, тим більшу суму відшкодують. Кошти нарахують на банківський рахунок громадянина.

"Розмір додаткової підтримки, яка виплачується протягом
опалювального сезону за кошти державного бюджету, визначається як різниця між розміром нарахованих коштів пільг або житлових субсидій на придбання твердого пічного побутового палива, розрахованих з урахуванням мінімальних норм забезпечення твердим пічним побутовим
паливом та граничного показника його вартості, визначених пунктом 9 цього Порядку, та розміром нарахованих/виплачених коштів пільг або житлових субсидій на придбання твердого пічного побутового палива,
розрахованих з урахуванням мінімальних норм забезпечення твердим пічним побутовим паливом та граничного показника його вартості, затверджених відповідно до постанови Кабінету Міністрів", — йдеться у постанові.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді почали підготовку до автоматичного перерахунку і фінансування житлових субсидій з наближенням опалювального сезону 2024-2025. Відомо, хто отримає допомогу на зиму та які будуть суми.

Також ми писали, що в Україні у низці регіонів невдовзі повноцінно почнеться опалювальний сезон 2024-2025, який традиційно припадає на другу половину жовтня. Відомо, де саме і коли чекати підключення теплопостачання, а також які будуть тарифи.

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