Субсидії на зиму — перелік причин, чому можуть відмовити у допомозі

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці мають право на житлову субсидію, що допомагає платити за комунальні послуги. Однак є перелік випадків, коли допомогу на опалювальний сезон не призначать.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Порядок про призначення субсидій затверджений постановою уряду №848 від 21.10.1995. Там вказано, що житлова субсидія є фінансовою підтримкою від держави для допомоги у сплаті комунальних послуг. Вона дозволяє покрити частину фінансових витрат на оплату послуг ЖКГ, витрат на управління багатоквартирним будинком, на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного палива.

Субсидія надається, якщо витрати на комуналку більші за 15% загального доходу родини. Такий порядок встановлено на час дії воєнного стану та ще місяць після його завершення.

Суму допомоги розраховують індивідуально для кожної родини. Вона загалом залежить від:

загального доходу всіх членів родини;

чисельності людей у ​​сім'ї;

вартості житлово-комунальних послуг.

Відмова в наданні субсидії

Важливо знати, що існують певні причини, через які можуть відмовити в отриманні субсидії на опалювальний сезон 2024-2025.

Зокрема, субсидія видається лише у тому випадку, якщо є різниця між реальною вартістю комунальних послуг та тією частиною, яку сім'я має сплачувати самостійно (обов'язковий платіж).

Проте часто українця відмовляють у праві на допомогу, оскільки є жорсткі критерії. А саме:

у разі, якщо розмір квартири перевищує 130 кв. м, приватного будинку — 230 кв. м, окрім дитбудинків сімейного типу, багатодітних сімей, де є мінімум троє дітей;

наявності у членів родини транспортного засобу, випущеного щонайменше п'ять років тому, окрім мопеда/причепа;

є більше, ніж один транспортний засіб, випущений менше 15 років тому, крім мопеда/причепа;

у родині є повнолітні безробітні, дохід осіб нижчий за мінімальну зарплату, які не сплачують ЄСВ (крім студентів/одержувачів соцпенсії);

є заборгованість з оплати комунпослуг за більш ніж три місяці та загальна сума перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

у родині є неплатник аліментів (більш ніж три місяці);

особа не повернула надміру надану суму субсидії за попередні періоди її отримання;

хтось у родині протягом року перед зверненням за субсидією зробив покупку на більш ніж 50 тис. гривень (крім розрахунку за лікування). Проте у допомозі у субсидії не мають відмовити, якщо протягом пів року перед покупкою нового житла продали інше;

у родині хтось купив валюту на суму 50 тис. грн протягом одного року перед зверненням;

у сім'ї відкритий депозит на понад 100 тис. грн;

у родині є власник більше одного житла, окрім того, що розташоване на окупованих територіях та на лінії зіткнення; належить на праві спільної сумісної/пайової власності, розташоване у сільській місцевості.

У наданні субсидії відмовляють з таких причин:

у разі допущеної помилки під час заповнення заяви/декларації. Пенсійний фонд надасть 30 днів для виправлення неточностей. Після цього справу розглянуть знову та можуть все ж призначити допомогу;

якщо було подано не всі документи — відведуть 30 днів на те, щоб додати папери, яких бракує.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило про продовження фінансування програми "Прихисток" до кінця року. В її рамках громадянам, які надали житло переселенцям, допоможуть з оплатою комунальних послуг.

Раніше ми писали, що ПФУ мав автоматично перерахувати субсидії для українців, які користуються ними для оплати комунальних послуг в умовах нового опалювального сезону, що вже розпочався. Проте з 1 листопада система нарахування субсидій залишатиметься без змін.