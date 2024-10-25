Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Українцям відмовляють у зимовій субсидії — причини arrow

Українцям відмовляють у зимовій субсидії — причини

25 жовтня 2024 08:42
Ксенія Симонова - Редактор
Субсидії на зиму — перелік причин, чому можуть відмовити у допомозі
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українці мають право на житлову субсидію, що допомагає платити за комунальні послуги. Однак є перелік випадків, коли допомогу на опалювальний сезон не призначать.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Читайте також:

Кому надають зимову субсидію

Порядок про призначення субсидій затверджений постановою уряду №848 від 21.10.1995. Там вказано, що житлова субсидія є фінансовою підтримкою від держави для допомоги у сплаті комунальних послуг. Вона дозволяє покрити частину фінансових витрат на оплату послуг ЖКГ, витрат на управління багатоквартирним будинком, на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного палива.

Субсидія надається, якщо витрати на комуналку більші за 15% загального доходу родини. Такий порядок встановлено на час дії воєнного стану та ще місяць після його завершення.

Суму допомоги розраховують індивідуально для кожної родини. Вона загалом залежить від:

  • загального доходу всіх членів родини;
  • чисельності людей у ​​сім'ї;
  • вартості житлово-комунальних послуг.

Відмова в наданні субсидії

Важливо знати, що існують певні причини, через які можуть відмовити в отриманні субсидії на опалювальний сезон 2024-2025.

Зокрема, субсидія видається лише у тому випадку, якщо є різниця між реальною вартістю комунальних послуг та тією частиною, яку сім'я має сплачувати самостійно (обов'язковий платіж).

Проте часто українця відмовляють у праві на допомогу, оскільки є жорсткі критерії. А саме:

  • у разі, якщо розмір квартири перевищує 130 кв. м, приватного будинку — 230 кв. м, окрім дитбудинків сімейного типу, багатодітних сімей, де є мінімум троє дітей;
  • наявності у членів родини транспортного засобу, випущеного щонайменше п'ять років тому, окрім мопеда/причепа;
  • є більше, ніж один транспортний засіб, випущений менше 15 років тому, крім мопеда/причепа;
  • у родині є повнолітні безробітні, дохід осіб нижчий за мінімальну зарплату, які не сплачують ЄСВ (крім студентів/одержувачів соцпенсії);
  • є заборгованість з оплати комунпослуг за більш ніж три місяці та загальна сума перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • у родині є неплатник аліментів (більш ніж три місяці);
  • особа не повернула надміру надану суму субсидії за попередні періоди її отримання;
  • хтось у родині протягом року перед зверненням за субсидією зробив покупку на більш ніж 50 тис. гривень (крім розрахунку за лікування). Проте у допомозі у субсидії не мають відмовити, якщо протягом пів року перед покупкою нового житла продали інше;
  • у родині хтось купив валюту на суму 50 тис. грн протягом одного року перед зверненням;
  • у сім'ї відкритий депозит на понад 100 тис. грн;
  • у родині є власник більше одного житла, окрім того, що розташоване на окупованих територіях та на лінії зіткнення; належить на праві спільної сумісної/пайової власності, розташоване у сільській місцевості.

У наданні субсидії відмовляють з таких причин:

  • у разі допущеної помилки під час заповнення заяви/декларації. Пенсійний фонд надасть 30 днів для виправлення неточностей. Після цього справу розглянуть знову та можуть все ж призначити допомогу;
  • якщо було подано не всі документи — відведуть 30 днів на те, щоб додати папери, яких бракує.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило про продовження фінансування програми "Прихисток" до кінця року. В її рамках громадянам, які надали житло переселенцям, допоможуть з оплатою комунальних послуг.

Раніше ми писали, що ПФУ мав автоматично перерахувати субсидії для українців, які користуються ними для оплати комунальних послуг в умовах нового опалювального сезону, що вже розпочався. Проте з 1 листопада система нарахування субсидій залишатиметься без змін.

виплати гроші опалювальний сезон субсидії фінансова допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:50 Чому так довго будують Подільсько-Воскресенський міст у Києві

08:42 Українцям відмовляють у зимовій субсидії — причини

08:36 У Садового з'ясовують, чому у Львові трамвай наїхав на жінку

Новина з відео

08:30 Як знятися з військового обліку, якщо не живете за пропискою — у ТЦК пояснили

08:15 Тренер Роми розповів, який гравець Динамо йому подобається

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

08:07 Український військовий показав неймовірні фото комети

Text

08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

08:02 На Хмельниччині чоловік лаявся в бік ТЦК — рішення суду

08:00 Держава виплачує допомогу на утримання дітей — умови

Text

08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

08:50 Чому так довго будують Подільсько-Воскресенський міст у Києві

08:42 Українцям відмовляють у зимовій субсидії — причини

08:36 У Садового з'ясовують, чому у Львові трамвай наїхав на жінку

Новина з відео

08:30 Як знятися з військового обліку, якщо не живете за пропискою — у ТЦК пояснили

08:15 Тренер Роми розповів, який гравець Динамо йому подобається

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

08:07 Український військовий показав неймовірні фото комети

08:02 На Хмельниччині чоловік лаявся в бік ТЦК — рішення суду

08:00 Держава виплачує допомогу на утримання дітей — умови

07:44 Нічна атака дронів на Київ — у КМВА назвали наслідки

07:30 Чи будуть автоматичні штрафи за неприйняті повістки поштою

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їхніх сімей — новий проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

Text

08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

Text

08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

24 жовтня 2024
Text

23:28 Нардепка заявила про навмисне затягування реформи МСЕК — яка причина

Text

22:09 Нардепка заявила про проблему, яка виникла між парламентом та урядом

Text

19:38 Зростання кількості заброньованих та Ставка Зеленського — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критичних підприємств — нардеп назвав кількість заброньованих

Text

17:55 Страта українських полонених та війська КНДР у РФ — ефір Вечір.LIVE

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

17:48 Експерт назвав ключові аспекти енергетичної стабільності в Україні

Text

15:17 Камельчук пояснив, які заклади виконуватимуть функції МСЕК та що покращиться

Text

13:13 Переговори про закінчення війни та повернення відключень світла — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні