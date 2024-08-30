Фінансова допомога для родин військових — хто отримає восени 2,5 тис. грн

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні громадянам, які постраждали через війну, виплатять матеріальну допомогу восени. Додаткові виплати отримають жителі прифронтових районів Луганської області.

Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

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Як зазначається, йдеться про надання фінансової допомоги до Дня знань.

Гроші зможуть отримати родини військовослужбовців з дітьми, які проживають у Лисичанській територіальній громаді.

Фінансову допомогу нададуть сім'ям з дітьми віком від шести до 18 років. На виплати зможуть розраховувати:

сім'ї ветеранів, зокрема, учасників бойових дій (УБД) та осіб з інвалідністю, отриманої через війну;

члени родини загиблих, померлих/зниклих безвісти;

рідні ветеранів з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які станом на 24 лютого 2022 року мали реєстрацію за адресою фактичного проживання у населених пунктах цієї громади, проте за умови, що діти там продовжують навчатися у закладах загальної середньої освіти.

Розмір допомоги та як отримати

Розмір матеріальної допомоги до Дня знань становить 2,5 тис. гривень. Необхідно надати заяву та документи, зареєструватися можна протягом двох місяців осені.

Для того, щоб отримати виплати, документи потрібно надати в Лисичанську міську військову адміністрацію до 1 листопада 2024 року.

Також доступні контактні номери телефонів для уточнення інформації:

380505124264;

380507781308;

380997670666.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни, які були змушені залишити свої домівки через війну, можуть отримати грошову допомогу від УВКБ ООН. Виплати доступні для жителів та переселенців у Хмельницькій області.

Також повідомлялося, що відновився запис в чергу на оформлення грошової допомоги у близько 4 тис. гривень. Йдеться про надання виплат для жителів та переселенців у Чернігові.