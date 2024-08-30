Финансовая помощь семьям военных — кто получит осенью 2,5 тыс. грн

Украинцам предоставят новую финансовую помощь в 2,5 тыс. грн — кто получит осенью
В Украине гражданам, пострадавшим в результате войны, выплатят материальную помощь осенью. Дополнительные выплаты получат жители прифронтовых районов Луганской области.
Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.
Кто получит дополнительные выплаты осенью
Как отмечается, речь идет о предоставлении финансовой помощи ко Дню знаний.
Деньги смогут получить семьи военнослужащих с детьми, проживающими в Лисичанской территориальной громаде.
Финансовую помощь окажут семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет. На выплаты смогут рассчитывать:
- семьи ветеранов, в частности, участников боевых действий (УБД) и лиц с инвалидностью, полученной из-за войны;
- члены семьи погибших, умерших/пропавших без вести;
- родные ветеранов из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые по состоянию на 24 февраля 2022 года имели регистрацию по адресу фактического проживания в населенных пунктах этого общества, однако при условии, что дети там продолжают учиться в заведениях общего среднего образования.
Размер помощи и как получить
Размер материальной помощи ко Дню знаний составляет 2,5 тыс. гривен. Необходимо предоставить заявление и документы, зарегистрироваться можно в течение двух месяцев осени.
Для того чтобы получить выплаты, документы нужно предоставить в Лисичанскую городскую военную администрацию до 1 ноября 2024 года.
Также доступны контактные номера телефонов для уточнения информации:
- 380505124264;
- 380507781308;
- 380997670666.
Что еще стоит знать
Напомним, граждане, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, могут получить денежную помощь от УВКБ ООН. Выплаты доступны жителям и переселенцам в Хмельницкой области.
Также сообщалось, что возобновилась запись в очередь на оформление денежной помощи около 4 тыс. гривен. Речь идет о предоставлении выплат жителям и переселенцам в Чернигове.
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