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Украинцам предоставят новую финансовую помощь в 2,5 тыс. грн — кто получит осенью

30 августа 2024 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Финансовая помощь семьям военных — кто получит осенью 2,5 тыс. грн
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине гражданам, пострадавшим в результате войны, выплатят материальную помощь осенью. Дополнительные выплаты получат жители прифронтовых районов Луганской области.

Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.

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Как отмечается, речь идет о предоставлении финансовой помощи ко Дню знаний.

Деньги смогут получить семьи военнослужащих с детьми, проживающими в Лисичанской территориальной громаде.

Финансовую помощь окажут семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет. На выплаты смогут рассчитывать:

  • семьи ветеранов, в частности, участников боевых действий (УБД) и лиц с инвалидностью, полученной из-за войны;
  • члены семьи погибших, умерших/пропавших без вести;
  • родные ветеранов из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые по состоянию на 24 февраля 2022 года имели регистрацию по адресу фактического проживания в населенных пунктах этого общества, однако при условии, что дети там продолжают учиться в заведениях общего среднего образования.

Размер помощи и как получить

Размер материальной помощи ко Дню знаний составляет 2,5 тыс. гривен. Необходимо предоставить заявление и документы, зарегистрироваться можно в течение двух месяцев осени.

Для того чтобы получить выплаты, документы нужно предоставить в Лисичанскую городскую военную администрацию до 1 ноября 2024 года.

Также доступны контактные номера телефонов для уточнения информации:

  • 380505124264;
  • 380507781308;
  • 380997670666.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, могут получить денежную помощь от УВКБ ООН. Выплаты доступны жителям и переселенцам в Хмельницкой области.

Также сообщалось, что возобновилась запись в очередь на оформление денежной помощи около 4 тыс. гривен. Речь идет о предоставлении выплат жителям и переселенцам в Чернигове.

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