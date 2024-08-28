Грошова допомога — де приймають заявки на виплати у 10,8 тис. грн у серпні

Гроші у руках. Фото: Depositphotos

Громадяни, які були змушені залишити свої домівки через війну, можуть отримати грошову допомогу від УВКБ ООН. Виплати доступні для жителів та переселенців у Хмельницькій області.

Про це повідомляє unhcr.org у Telegram-каналі.

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Умови надання виплат у Хмельницькій області

Як зазначають організатори, заявки на виплати за програмою багатоцільової грошової допомоги від ООН у Хмельницькій області можуть подавати тільки дві категорії громадян. Йдеться про:

внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які перемістилися за останні шість місяців в межах країни;

громадян, які повернулись на місця свого постійного проживання після вимушеного переїзду в іншу область/країну через воєнні дії від 24 лютого 2022-го.

Окрім того, необхідно мати хоча б один із критеріїв вразливості:

у домогосподарстві є тільки один з батьків (батько чи мати), одна або кілька неповнолітніх дітей або осіб похилого віку (більше 55 років);

родину очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (старше 55 років) чи літня особа з однією дитиною чи неповнолітніми дітьми;

у сім'ї є одна/кілька осіб з особливими потребами (є інвалідність чи інші хронічні захворювання).

Реєстрація доступна за особливих умов:

якщо родина ще не отримувала допомогу від міжнародних організацій;

розмір доходу не перевищує 5,4 тис. грн на одного члена в сім'ї.

Скільки грошей можна отримати від ООН

За програмою ООН, розмір допомоги становить 3,6 тис. гривень на одну особу. Виплати здійснюватимуться протягом трьох місяців.

Тобто загальний розмір допомоги, який отримає кожен член родини, становитиме 10,8 тис. гривень.

Розклад мобільних груп по області можна відстежувати в телеграм-каналі за посиланням.

Для громадян доступна інформаційна підтримка:

Гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711 (Пн-Пт 09:00–18:00);

Електронна пошта: unhcrukraine@donbassos.org;

Також є чат у Telegram.

Деталі про умови та критерії програми можна дізнатися посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в одному з регіонів громадянам доступна грошова допомога на оренду житла. Йдеться про надання виплат для жителів та переселенців Дніпра та області.

Також ми писали, що відновили запис в чергу на оформлення грошової допомоги від УВКБ ООН. Йдеться про надання виплат у близько 4 тис. гривень для жителів та переселенців у Чернігові.