Людина тримає купюри іноземної валюти. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року у низці областей України громадяни отримають фінансові гранти у рамках міжнародного проєкту REMARKET, який реалізує благодійний фонд "Карітас України" спільно з партнерами. До участі запрошуються діючі мікро-, малі та середні підприємства, яким нададуть до 5 000 доларів.

Про те, хто має право отримати допомогу, розповідає видання Новини.LIVE.

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Де і кому передбачені фінансові гранти на бізнес

Долучитися до проєкту REMARKET можуть підприємства, які працюють понад шість місяців у низці регіонів України.

З-поміж головних умов надання грантів:

заявники мають бізнес у сфері бджільництва, швейного виробництва, пекарства чи суміжних напрямків;

мають клієнтів та налагоджені продажі;

є план розвитку, на що саме потрібне фінансування;

готові долучитися до процесів планування, навчання та надання звітів.

Окрему увагу приділять тим підприємствам, які бажають розвивати комерційні партнерства та розширювати канали збуту.

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Пріоритетність під час відбору матимуть такі категорії громадян:

жінки;

молодь;

люди старшого віку;

ветерани;

люди з інвалідністю;

представники етнічних меншин.

Зокрема, заявники мають написати, що саме планують придбати за гранти, детально описавши:

проблему/нову можливість, яку має бізнес нині;

що саме потрібно змінити;

чому інвестиція необхідна на даному етапі;

які очікуються практичні результати (збільшення обсягів виробництва, зростання продажів тощо).

Розміри фінпідтримки та на що можна використати

Як зазначили у фонді, розміри мікрогрантів будуть різними, залежно від потреб, і сягатимуть 237 000 грн до оподаткування (близько 5 000 доларів).

Кошти можна буде спрямувати, зокрема, на такі напрямки:

купівлю виробничого обладнання;

модернізацію наявної техніки;

інші витрати, передбачені умовами програми.

Водночас гранти не призначені на покриття щоденних операційних витрат бізнесу.

Відбір проводитимуть на конкурентній основі, тому подання заявки саме по собі не гарантуватиме отримання гранту, пояснили організатори.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що УВКБ ООН відкрило реєстрацію на надання фінпідтримки для громадян, які залишили свої оселі через бойові дії, у ще одній прифронтовій громаді. Йдеться про жителів Сумської області, що потерпає від обстрілів. У рамках програми люди похилого віку та особи з інвалідністю отримають 12 300 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у Харківському регіоні громадянам доступна фіндопомога у 2 000 грн. Виплати нададуть за рахунок донорів та фондів: Howard G. Baffet Foundation та GEM inc. Передбачаються щоквартальні виплати на весь наступний рік. Кошти гарантують вразливим категорія населення, що постраждали через агресію РФ.