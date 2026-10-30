Человек держит купюры иностранной валюты. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года в ряде областей Украины граждане получат финансовые гранты в рамках международного проекта REMARKET, который реализует благотворительный фонд "Каритас Украины" совместно с партнерами. К участию приглашаются действующие микро-, малые и средние предприятия, которым предоставят до 5 000 долларов.

О том, кто имеет право на получение помощи, рассказывает издание Новини.LIVE.

Реклама

Где и кому предусмотрены финансовые гранты на развитие бизнеса

Присоединиться к проекту REMARKET могут предприятия, работающие более шести месяцев в ряде регионов Украины.

Среди основных условий предоставления грантов:

заявители должны вести бизнес в сфере пчеловодства, швейного производства, хлебопечения или смежных направлений;

иметь клиентов и налаженные продажи;

иметь план развития, в котором указано, на что именно требуется финансирование;

они готовы участвовать в процессах планирования, обучения и предоставления отчетов.

Особое внимание будет уделяться тем предприятиям, которые желают развивать коммерческие партнерства и расширять каналы сбыта.

Читайте также:

Приоритет при отборе будут иметь следующие категории граждан:

женщины;

молодежь;

пожилые люди;

ветераны;

люди с инвалидностью;

представители этнических меньшинств.

В частности, заявители должны указать, что именно планируют приобрести за счет грантов, подробно описав:

проблему/новую возможность, с которой сталкивается бизнес в настоящее время;

что именно нужно изменить;

почему инвестиции необходимы на данном этапе;

какие ожидаются практические результаты (увеличение объемов производства, рост продаж и т. д.).

Размеры финподдержки и на что их можно использовать

Как отметили в фонде, размеры микрогрантов будут варьироваться в зависимости от потребностей и достигать 237 000 грн до налогообложения (около 5 000 долларов).

Средства можно будет направить, в частности, на следующие цели:

приобретение производственного оборудования;

модернизацию имеющейся техники;

прочие расходы, предусмотренные условиями программы.

В то же время гранты не предназначены для покрытия ежедневных операционных расходов бизнеса.

Отбор будет проводиться на конкурентной основе, поэтому подача заявки сама по себе не гарантирует получение гранта, пояснили организаторы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что УВКБ ООН открыло регистрацию на предоставление финансовой поддержки гражданам, покинувшим свои дома из-за боевых действий, еще в одной прифронтовой громаде. Речь идет о жителях Сумской области, страдающей от обстрелов. В рамках программы пожилые люди и лица с инвалидностью получат 12 300 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Харьковском регионе гражданам доступна финансовая помощь в размере 2 000 грн. Выплаты будут осуществляться за счет доноров и фондов: Howard G. Baffet Foundation и GEM inc. Предусматриваются ежеквартальные выплаты на весь следующий год. Средства гарантируются уязвимым категориям населения, пострадавшим от агрессии РФ.