Людина тримає кілька купюр. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відкрило реєстрацію на надання фінансової підтримки громадянам, які вимушено залишили свої оселі через загрози життю на тлі бойових дій, у ще одній прифронтовій громаді області, що регулярно потерпає від ворожих обстрілів. Виплати розраховані на тримісячний термін на базові життєві потреби для вразливих категорій громадян, зокрема, людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Про те, хто ще зможе подати заявки на участь у програмі, розповідають Новини.LIVE.

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Кому з українців стала доступна допомога від УВКБ ООН восени

За інформацією організації, йдеться про надання можливості долучитися до програми підтримки у Сумському регіоні. Зокрема, 30 жовтня подати заявки зможуть жителі Андріяшівської громади.

УВКБ ООН гарантує підтримку для біженців та внутрішньо переміщених осіб, які прибули у цю громаду під час війни. А саме:

Переселенцям (переміщеним за попередні 45 днів), які залишили свої домівки у зв'язку із загрозами життю, атаки чи примусову евакуацію; ВПО (які перемістились від 46 днів до пів року), яких змусила переїхати війна; Біженцям та громадянам, які повернулись додому з-за кордону чи інших регіонів протягом останнього року та не раніше трьох місяців.

Також громадяни мають право проконсультуватися щодо можливості отримання допомоги, навіть якщо до цього отримували виплати від інших благодійників, а відтоді минуло понад три місяці.

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Важливі вимоги для надання фіндопомоги та суми

Основними критеріями під час відбору на надання фінансової допомоги для вищезазначених груп людей будуть:

Низькі доходи — до 8 300 грн на кожного члена сім'ї за місяць;

Близькість до лінії бойових дій;

Несприятливі умови для проживання;

Наявність у родині вразливих категорій (пенсіонери, особи з інвалідністю, багатодітні, одинокі матері тощо).

Розміри грошової допомоги залежно від обставин будуть коливатися від 10 800 грн до 12 300 грн.

Як можна зареєструватися на допомогу

За даними організації, в Андріяшівській громаді представники УВКБ ООН нададуть допомогу під час виїзду мобільних груп. Для попередньої реєстрації необхідно зателефонувати за номером: 063 182 68 38.

"До уваги мешканців Андріяшівської громади! Відкрито Запис в чергу для прийому у с. Андріяшівка на 30 жовтня 2026 (п'ятниця), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38. Уточнити свій номер в черзі можна за телефоном пункту збору даних у м. Суми", — йдеться у повідомленні.

Після цього запросять лише тих заявників, які попередньо відповідатимуть умовам та критеріям програми допомоги від УВКБ ООН.

Також восени в цьому регіоні отримати допомогу зможуть жителі інших населених пунктів. За оголошеннями потрібно слідкувати у Telegram-каналі організації.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій діє програма "Карітас-Спес" з надання фіндопомоги на господарство, опанування нової професії чи власну справу. Гранти доступні вразливим категоріям громадян, зокрема багатодітним родинам. Розмір допомоги може сягати 43 200 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у Полтавській області для внутрішньо переміщених осіб доступна грошова допомога на кожного в родині. Виплати нададуть тим, хто за останні 45 днів переїхав з інших регіонів. Благодійники гарантують надання для кожного в домогосподарстві по 12 300 грн.