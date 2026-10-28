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Головна Фінанси Щоквартальна допомога у 2 000 грн: хто і де може оформити

Щоквартальна допомога у 2 000 грн: хто і де може оформити

Ua ru
28 жовтня 2026 08:00
Виплати від Howard G. Baffet Foundation: кому доступна щоквартальна допомога у 2 000 грн Новини.LIVE
Людина тримає гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

У жовтні-листопаді 2026 року в одному з прифронтових регіонів України громадянам буде доступна можливість оформити щоквартальну грошову благодійну допомогу за рахунок коштів міжнародних донорів та фондів: Howard G. Baffet Foundation та GEM inc. Виплати передбачені для найбільш вразливих груп населення, що постраждали від війни.

Про те, що передбачає програма допомоги, розповідає видання Новини.LIVE.

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Для кого доступні щоквартальні виплати у 2 000 грн

Як зазначається, йдеться про реалізацію соціального проєкту за рахунок коштів міжнародних донорів та фондів у Слобожанській територіальній громаді Чугуївського району Харківської області.

Він передбачає надання грошової допомоги у розмірі 2 000 грн щокварталу протягом всього 2027 року. Кошти доступні вразливим категорія населення, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України. 

Оформити допомогу зможуть такі категорії населення:

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  1. Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які прибули в громаду з окупованих територій/з зони бойових дій;
  2. Переселенці та місцеві мешканці, які:
  • є особами з інвалідністю;
  • батьки дітей, у яких є група інвалідності;
  • багатодітні родини.

Де буде доступна грошова допомога

Громадяни зможуть оформити щоквартальну грошову допомогу від міжнародних донорів та фондів у низці населених пунктів у Слобожанській територіальній громаді. А саме:

  • 28 жовтня — у с. Лиман (старостат);
  • 28 жовтня — у с. Нижній Бишкин (старостат);
  • 29 жовтня — у с. Скрипаї (старостат);
  • 29 жовтня — у с. Шелудьківка (старостат);
  • 30 жовтня — у м. Слобожанське (Палац культури);
  • 2 листопада — у с. Скрипаї (старостат);
  • 2 листопада — у с. Шелудьківка (старостат);
  • 3 листопада — у с. Геніївка (старостат);
  • 4 листопада — у с. Геніївка (старостат);
  • 5 листопада — у с. Лиман (старостат);
  • 6 листопада — у м. Слобожанське (Палац культури);
  • 9– 13 листопада — у м. Слобожанське (Палац культури);
  • 16– 18 листопада — у м. Слобожанське (Палац культури).

Як відбуватиметься реєстрація та необхідні документи

Процедура реєстрації відбуватиметься за талонами, які будуть видаватися перед початком подачі заявок.

У заявників має бути відкритий рахунок у ПУМБ банку. Вони повинні особисто подати заяву та відкрити рахунок.

Необхідно підготувати такі документи:

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО);
  • документ, що підтвердить належність до вразливих категорій населення;
  • довідку про відкриття рахунку в ПУМБ банку/витяг з особистого банківського кабінету у цьому банку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у жовтні UNHCR Ukraine стала доступна реєстрація на надання фіндопомоги у місті Кривий Ріг. Зокрема, виплати отримають громадяни, які постраждали через обстріли. Кошти передбачені для людей, які евакуювалися, а розмір допомоги стартуватиме з 10 800 грн. 

Ще Новини.LIVE писали про те, що у шести регіонах України ГО Fight For Right гарантує фіндопомогу на основні потреби під час війни. Виплати передбачені для людей з інвалідністю. Зокрема, організатори будуть враховувати факт переміщення та наявність у родині кількох осіб з інвалідністю.   

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Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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