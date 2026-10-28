Людина тримає гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

У жовтні-листопаді 2026 року в одному з прифронтових регіонів України громадянам буде доступна можливість оформити щоквартальну грошову благодійну допомогу за рахунок коштів міжнародних донорів та фондів: Howard G. Baffet Foundation та GEM inc. Виплати передбачені для найбільш вразливих груп населення, що постраждали від війни.

Про те, що передбачає програма допомоги, розповідає видання Новини.LIVE.

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Для кого доступні щоквартальні виплати у 2 000 грн

Як зазначається, йдеться про реалізацію соціального проєкту за рахунок коштів міжнародних донорів та фондів у Слобожанській територіальній громаді Чугуївського району Харківської області.

Він передбачає надання грошової допомоги у розмірі 2 000 грн щокварталу протягом всього 2027 року. Кошти доступні вразливим категорія населення, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Оформити допомогу зможуть такі категорії населення:

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Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які прибули в громаду з окупованих територій/з зони бойових дій; Переселенці та місцеві мешканці, які:

є особами з інвалідністю;

батьки дітей, у яких є група інвалідності;

багатодітні родини.

Де буде доступна грошова допомога

Громадяни зможуть оформити щоквартальну грошову допомогу від міжнародних донорів та фондів у низці населених пунктів у Слобожанській територіальній громаді. А саме:

28 жовтня — у с. Лиман (старостат);

28 жовтня — у с. Нижній Бишкин (старостат);

29 жовтня — у с. Скрипаї (старостат);

29 жовтня — у с. Шелудьківка (старостат);

30 жовтня — у м. Слобожанське (Палац культури);

2 листопада — у с. Скрипаї (старостат);

2 листопада — у с. Шелудьківка (старостат);

3 листопада — у с. Геніївка (старостат);

4 листопада — у с. Геніївка (старостат);

5 листопада — у с. Лиман (старостат);

6 листопада — у м. Слобожанське (Палац культури);

9– 13 листопада — у м. Слобожанське (Палац культури);

16– 18 листопада — у м. Слобожанське (Палац культури).

Як відбуватиметься реєстрація та необхідні документи

Процедура реєстрації відбуватиметься за талонами, які будуть видаватися перед початком подачі заявок.

У заявників має бути відкритий рахунок у ПУМБ банку. Вони повинні особисто подати заяву та відкрити рахунок.

Необхідно підготувати такі документи:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

документ, що підтвердить належність до вразливих категорій населення;

довідку про відкриття рахунку в ПУМБ банку/витяг з особистого банківського кабінету у цьому банку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у жовтні UNHCR Ukraine стала доступна реєстрація на надання фіндопомоги у місті Кривий Ріг. Зокрема, виплати отримають громадяни, які постраждали через обстріли. Кошти передбачені для людей, які евакуювалися, а розмір допомоги стартуватиме з 10 800 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у шести регіонах України ГО Fight For Right гарантує фіндопомогу на основні потреби під час війни. Виплати передбачені для людей з інвалідністю. Зокрема, організатори будуть враховувати факт переміщення та наявність у родині кількох осіб з інвалідністю.