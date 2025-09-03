Услуга по доставке газа — кому грозит ограничение или прекращение в 2025 году

Коммунальные платежки в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинским бытовым потребителям могут прекращать или ограничивать доставку природного газа даже во время военного положения. В установленном законодательством порядке прописаны случаи, кого именно могут лишать соответствующей услуги.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АО "Киевгаз".

Реклама

Читайте также:

В каких случаях грозит ограничение доставки природного газа

Как отмечается, согласно действующему законодательству, облгазы наделены правом прекращать или ограничивать предоставление услуги по распределению газа на объекты потребителей, в частности бытовых. Это происходит с соблюдением правил безопасности систем газоснабжения и нормативных документов, где прописан соответствующий порядок.

В АО "Киевгаз" назвали основные причины, когда может грозить ограничение или прекращение предоставления доставки голубого топлива. Это может произойти в следующих случаях:

в случае отказа представителям облгазов в доступе на объекты или земельный участок клиента, где располагается газораспределительная система или газовое оборудование, коммерческий узел учета, для проведения проверки на предмет соответствия установленного оборудования проектным документам, обследования газовых сетей и газопотребляющего оборудования;

из-за несвоевременной/неполной оплаты услуг, что нарушает условия договора распределения газа;

в случае отсутствия гражданина в Реестре потребителей поставщика в определенном расчетном периоде;

если потребитель или его поставщик сам написал заявление о прекращении газоснабжения;

если потребитель отказался от установки счетчика природного газа по инициативе и за счет Оператора ГРМ на основе закона "Об обеспечении коммерческого учета природного газа";

в случае расторжения договора о доставке газа;

если был обнаружен несанкционированный отбор газа или вмешательство в работу приборов учета или газораспределительную сеть;

в случае самовольного восстановления газопотребления;

если было признано в установленном законом порядке аварийное состояние газораспределительной системы или во время ликвидации последствий аварий и проведения ремонтных работ;

в случае наличия задолженности за несанкционированный отбор газа из ГРМ;

если клиент безосновательно отказался от подписания акта оказанных услуг или акта приема-передачи газа (такая норма распространяется на объекты потребителей, не являющихся бытовыми).

Как действовать в случае прибытия представителей облгазов

В Киевгазе отметили, что потребители обязаны предоставить доступ для представителей облгазов на собственные объекты и ни в коем случае не противодействовать при осуществлении мероприятий по прекращению/ограничению распределения газа.

"При получении письменного требования от АО "Киевгаз" о самостоятельном ограничении или прекращении потребления (отбора) природного газа потребитель обязан выполнить такое требование и самостоятельно ограничить или прекратить потребление (отбор) природного газа", — пояснили в компании.

Ранее мы писали, что украинцы могут заказать услугу по реконструкции газовых сетей. В одном из филиалов "Газсети" рассказали, зачем необходима такая процедура и сколько стоит в этом году.

Также мы сообщали, что в Viber и Telegram доступен чат-бот ГК "Нафтогаз Украины" Gasua. Он призван оперативно помогать клиентам в любых вопросах по газоснабжению.