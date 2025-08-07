Нафтогаз пояснив, як отримати акт звірки та навіщо потрібен

Комунальні платіжки в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" іноді стикаються з появою необґрунтованої заборгованості за отримані послуги. У такому випадку знадобиться акт звірки, що дозволить перевірити розрахунки за газ, виявити ймовірні розбіжності щодо сплачених та нарахованих сум, а також переконатися у коректності нарахувань та своєчасності здійснення оплати.

Що треба знати про акт звірки від Нафтогазу

"Хочете навести лад у цифрах? Почніть з акта звірки!", — йдеться у повідомленні газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

За інформацією компанії, акт звірки є документом, що показує стан та історію взаєморозрахунків між споживачем та компанією. Завдяки йому можна перевірити всі нарахування та своєчасність сплати за спожитий ресурс. Йдеться про:

виявлення неточностей/розбіжностей у квитанціях;

запобігання ймовірним непорозумінням;

забезпечення прозорості у взаєминах.

Зокрема, така послуга стане корисною у разі появи у платіжці необґрунтованого боргу. Клієнт може запросити акт для проведення звіряння фактично використаного обсягу газу та сплачених коштів за послугу.

Як самостійно отримати акт звірки

У газопостачальній компанії зазначили, що громадяни можуть отримати акт звірки, звернувшись до Центру обслуговування клієнтів або регіонального партнерського відділення. З собою потрібно взяти паспорт або ID-картку, номер особового рахунку або ЕІС-код. Там навели перелік відділень, куди можна завітати.

Також громадяни можуть отримати акт звіряння щодо нарахувань за спожитий газ самостійно онлайн в особистому кабінеті my.gas.ua та чат-боті Gas.ua у Viber і Telegram.

Зокрема, в особистому кабінеті та чат-боті відповідний сервіс міститься в розділі "Послуги онлайн" (опція "Замовити"). У разі, якщо клієнти погоджуються з нарахуваннями, то можуть самостійно сформувати акт звіряння, де офіційно буде зафіксований стан рахунку на дату формування відповідного документа.

Також клієнти можуть скористатись терміналами самообслуговування:

Ощадбанк;

Приватбанк;

EasyPay;

City24.

