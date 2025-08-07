Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Перевірка розрахунків — Нафтогаз надає важливий документ

Перевірка розрахунків — Нафтогаз надає важливий документ

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 08:50
Нафтогаз пояснив, як отримати акт звірки та навіщо потрібен
Комунальні платіжки в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" іноді стикаються з появою необґрунтованої заборгованості за отримані послуги. У такому випадку знадобиться акт звірки, що дозволить перевірити розрахунки за газ, виявити ймовірні розбіжності щодо сплачених та нарахованих сум, а також переконатися у коректності нарахувань та своєчасності здійснення оплати.

Про це повідомляє пресцентр компанії на сторінці у соціальній мережі Facebook.

Реклама
Читайте також:

Що треба знати про акт звірки від Нафтогазу

"Хочете навести лад у цифрах? Почніть з акта звірки!", — йдеться у повідомленні газопостачальної компанії "Нафтогаз України". 

За інформацією компанії, акт звірки є документом, що показує стан та історію взаєморозрахунків між споживачем та компанією. Завдяки йому можна перевірити всі нарахування та своєчасність сплати за спожитий ресурс. Йдеться про:

  • виявлення неточностей/розбіжностей у квитанціях;
  • запобігання ймовірним непорозумінням;
  • забезпечення прозорості у взаєминах.

Зокрема, така послуга стане корисною у разі появи у платіжці необґрунтованого боргу. Клієнт може запросити акт для проведення звіряння фактично використаного обсягу газу та сплачених коштів за послугу.

Як самостійно отримати акт звірки

У газопостачальній компанії зазначили, що громадяни можуть отримати акт звірки, звернувшись до Центру обслуговування клієнтів або регіонального партнерського відділення. З собою потрібно взяти паспорт або ID-картку, номер особового рахунку або ЕІС-код. Там навели перелік відділень, куди можна завітати.

Також громадяни можуть отримати акт звіряння щодо нарахувань за спожитий газ самостійно онлайн в особистому кабінеті my.gas.ua та чат-боті Gas.ua у Viber і Telegram.

Зокрема, в особистому кабінеті та чат-боті відповідний сервіс міститься в розділі "Послуги онлайн" (опція "Замовити"). У разі, якщо клієнти погоджуються з нарахуваннями, то можуть самостійно сформувати акт звіряння, де офіційно буде зафіксований стан рахунку на дату формування відповідного документа.

Також клієнти можуть скористатись терміналами самообслуговування:

  • Ощадбанк;
  • Приватбанк;
  • EasyPay;
  • City24.

Раніше ми писали, що Нафтогаз закликає клієнтів переходити на електронні платіжні документи. У компанії пояснили, чи відповідають усім вимогам відповідні цифрові версії рахунків за спожитий газ. 

Також ми розповідали, що в ГК "Нафтогаз України" пояснили, що не повертають автоматично переплату чи помилкову оплату за надані послуги. Для цього українці мають подати спеціальну заяву на повернення грошей на ім'я компанії.  

комунальні послуги Нафтогаз ЖКГ газопостачання газ
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації