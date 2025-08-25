Відео
Нафтогаз закликав підключити важливу онлайн-послугу — деталі

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 08:50
Нафтогаз розповів про важливість підключення сучасного сервісу — що варто знати
Комунальні платіжки та смартфон. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли про можливість підключення сервісу, покликаного оперативно допомагати у проблемних ситуаціях щодо газопостачання. Йдеться про спеціальний чат-бот Gasua, доступ до якого суттєво полегшить обслуговування клієнтів.

Про це інформує пресцентр Нафтогазу у соцмережі Facebook. 

Читайте також:

Детальніше про чат-бот Gasua Нафтогазу

Як зазначають у компанії, чат-бот ГК "Нафтогаз України" Gasua доступний у Viber та Telegram. Його створили для оперативної допомоги клієнтам у вирішенні будь-яких питань з приводу газопостачання.

У разі підключення чат-бота клієнти зможуть зручно та швидко робити низку операцій. А саме:

  1. Передавати показники лічильника.
  2. Перевіряти стан рахунку.
  3. Переглядати історію платежів.
  4. Мати доступ до інформації про стан нарахувань пільг чи субсидій.
  5. Мати можливість отримувати акти звірки.
  6. Замовляти довідки про відсутність боргів.
Нафтогаз
Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз

Як підключити чат-бот Gasua у месенджерах

Клієнти, які бажають почати користуватися чат-ботом "Нафтогаз України" Gasua, повинні мати месенджери Viber або Telegram

На підключення сервісу знадобиться близько однієї хвилини. А саме необхідно:

  • обрати зручний месенджер;
  • натиснути "Підключитись/Розпочати";
  • вказати свій особовий рахунок. 

"Три прості дії і бот вже готовий працювати для вас... З нашими онлайн-сервісами все під рукою — швидко і безпечно! Щоб переконатися в цьому, скористайтесь чат-ботом Gasua", — додали у газопостачальній компанії.

Раніше ми писали, коли клієнтам можуть повернути гроші з оплати рахунків за природний газ. Найчастіше кошти повертають через те, що не був вказаний номер особового рахунка, були допущені помилки у цифрах рахунка, через зарахування на чужий рахунок. 

Також ми розповідали про можливість переходу на сучасний розрахунок за природний газ. У Нафтогазі повідомили, що йдеться про отримання платіжок виключно в електронному вигляді. 

Нафтогаз онлайн-послуги гроші газопостачання газ
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
