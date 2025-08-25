Нафтогаз розповів про важливість підключення сучасного сервісу — що варто знати

Комунальні платіжки та смартфон. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли про можливість підключення сервісу, покликаного оперативно допомагати у проблемних ситуаціях щодо газопостачання. Йдеться про спеціальний чат-бот Gasua, доступ до якого суттєво полегшить обслуговування клієнтів.

Про це інформує пресцентр Нафтогазу у соцмережі Facebook.

Детальніше про чат-бот Gasua Нафтогазу

Як зазначають у компанії, чат-бот ГК "Нафтогаз України" Gasua доступний у Viber та Telegram. Його створили для оперативної допомоги клієнтам у вирішенні будь-яких питань з приводу газопостачання.

У разі підключення чат-бота клієнти зможуть зручно та швидко робити низку операцій. А саме:

Передавати показники лічильника. Перевіряти стан рахунку. Переглядати історію платежів. Мати доступ до інформації про стан нарахувань пільг чи субсидій. Мати можливість отримувати акти звірки. Замовляти довідки про відсутність боргів.

Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз

Як підключити чат-бот Gasua у месенджерах

Клієнти, які бажають почати користуватися чат-ботом "Нафтогаз України" Gasua, повинні мати месенджери Viber або Telegram.

На підключення сервісу знадобиться близько однієї хвилини. А саме необхідно:

обрати зручний месенджер;

натиснути "Підключитись/Розпочати";

вказати свій особовий рахунок.

"Три прості дії і бот вже готовий працювати для вас... З нашими онлайн-сервісами все під рукою — швидко і безпечно! Щоб переконатися в цьому, скористайтесь чат-ботом Gasua", — додали у газопостачальній компанії.

