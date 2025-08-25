Нафтогаз розповів про важливість підключення сучасного сервісу — що варто знати

Нафтогаз закликав підключити важливу онлайн-послугу — деталі
У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли про можливість підключення сервісу, покликаного оперативно допомагати у проблемних ситуаціях щодо газопостачання. Йдеться про спеціальний чат-бот Gasua, доступ до якого суттєво полегшить обслуговування клієнтів.
Про це інформує пресцентр Нафтогазу у соцмережі Facebook.
Детальніше про чат-бот Gasua Нафтогазу
Як зазначають у компанії, чат-бот ГК "Нафтогаз України" Gasua доступний у Viber та Telegram. Його створили для оперативної допомоги клієнтам у вирішенні будь-яких питань з приводу газопостачання.
У разі підключення чат-бота клієнти зможуть зручно та швидко робити низку операцій. А саме:
- Передавати показники лічильника.
- Перевіряти стан рахунку.
- Переглядати історію платежів.
- Мати доступ до інформації про стан нарахувань пільг чи субсидій.
- Мати можливість отримувати акти звірки.
- Замовляти довідки про відсутність боргів.
Як підключити чат-бот Gasua у месенджерах
Клієнти, які бажають почати користуватися чат-ботом "Нафтогаз України" Gasua, повинні мати месенджери Viber або Telegram.
На підключення сервісу знадобиться близько однієї хвилини. А саме необхідно:
- обрати зручний месенджер;
- натиснути "Підключитись/Розпочати";
- вказати свій особовий рахунок.
"Три прості дії і бот вже готовий працювати для вас... З нашими онлайн-сервісами все під рукою — швидко і безпечно! Щоб переконатися в цьому, скористайтесь чат-ботом Gasua", — додали у газопостачальній компанії.
